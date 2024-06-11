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Kartal hocasına kavuşuyor! Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kartal hocasına kavuşuyor! Giovanni van Bronckhorst&#039;un İstanbul&#039;a geleceği tarih belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu. Siyah-beyazlılar, Hollandalı hoca için imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş, uzun süren teknik direktör arayışını Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirerek noktaladı. Hollandalı teknik direktörün, İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Kartal hocasına kavuşuyor! Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu - 1. Resim

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlıların geçen hafta resmi olarak açıkladığı van Bronckhorst, 13 Haziran Perşembe günü İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlılar, 14 Haziran Cuma günü Hollandalı teknik direktör Bronckhorst için imza töreni düzenleyecek.

Kartal hocasına kavuşuyor! Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu - 2. Resim

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda’nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı. Gio lakabıyla tanınan van Bronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı. van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası’nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası’nda finalde İspanya’ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.

Kartal hocasına kavuşuyor! Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu - 3. Resim

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Gio, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord’da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. van Bronckhorst, Glasgow Rangers’ı 2021-22 sezonunda UEFA Europa League finaline taşımayı başardı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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