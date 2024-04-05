Kartal’a evlat kurşunu! Ligde üç maçtır mağlup olan Beşiktaş deplasmanda Başakşehir’e uzatmada takıldı

Siyah beyazlılar Omar Colley’in sayısıyla öne geçti. Piatek, Ghezzal ve Semih’in vuruşları direkte patladı. Kartal ‘kazanıyorum’ derken altyapısından yetişen eski oyuncusu Emirhan’ın 90+5’teki kafa golüyle şoku yaşadı

Ö. ÇETİN ENGİN'İN HABERİ - Beşiktaş’ın orta bloğu ayağına hâkim fakat savunma yönü zayıf isimlerden kuruluydu. Bu tip on bir (ikinci bölge) yapılanmasında oyununuzu tutturursanız sonuca gidersiniz, rüzgâr ters dönerse problem yaşarsınız. Mesela ikinci topları mutlaka toplamak zorundasınızdır. Defansta da forvet oyuncularıyla birlikte kompakt durmalısınız. Maçı izlemeye de bu gözle başladık.

SANTOS'UN SAVUNMASI!

Colley’in golü sonrası rakibini orta bloktan çözemediğini fark eden Başakşehir kanatları daha sık kullanmaya başladı. Bunlardan birinde Davidson patentli ortada Piatek direği aşamadı. 60. dakika itibarıyla ikili mücadelede %55-45 Başakşehir, pas arasında ise 8-5 Beşiktaş öndeydi. Bu da Baykuş’un saldırdığını, Kartal’ın pas yollarını tıkadığını gösteriyordu.

KARTAL DİREK DÖVDÜ

Topla daha çok oynayan (%67-33) Başakşehir’in kusuru üçüncü bölgede yeterli atak hızına çıkamamasıydı. Fakat Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar toptan uzak kalması soru işaretiydi. Siyah beyazlılarda önce Ghezzal’ın frikiği sonrasında Semih Şensoy’un vuruşları direğe takıldı. Kartal ‘kazanıyorum’ diyordu ki altyapısında yetişen Emirhan İlkhan skoru belirledi.

EN GOLCÜ SAVUNMACI

Stoper olmasına rağmen attığı goller dikkati çeken Omar Colley bu sezon ligde altıncı toplamda yedinci defa fileleri havalandırdı. Semih Kılıçsoy’dan (9) sonra takımın en golcü ismi olan Gambiyalı stoper, Süper Lig’de ise en golcü savunma oyuncusu durumunda bulunuyor.