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Haberler > Spor > Beşiktaş'ta teknik direktör değişiyor! Fernando Santos gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör değişiyor! Fernando Santos gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu

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Beşiktaş&#039;ta teknik direktör değişiyor! Fernando Santos gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte Fernando Santos'un yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Fernando Santos ile sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia ediliyor.

Son 4 lig maçından sadece 1 puan alan Siyah-beyazlılar, üçüncülük şansını zora soktu.

Başakşehir karşısında 1-0 öne geçen Kartal, 90+4'te Emirhan İlkhan'ın beraberlik golüne engel olamadı.

Galibiyete hasret kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos'a olan güven azaldı.

Sosyal medyada gündem olan Portekizli hocanın sezon sonunda görevden ayrılması bekleniyor.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Santos ile yapılan anlaşmada “karşılıklı çıkış” maddesi olduğu ve Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istemesi durumunda 500 bin euro fesih ücreti ödeyeceği belirtildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör değişiyor! Fernando Santos gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu - 1. Resim

FERNANDO SANTOS AYRILIYOR

Hasan Arat'ın yönetim kuruluyla yapacağı toplantı sonrası kararını vereceği belirtildi.

Kulüple 1,5 yıllık sözleşme sözleşme imzalayan 68 yaşındaki hocanın yeni sezonda devam etme ihtimali düşük görünüyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları için ilk sıraya Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ve Karabağ'ı Kurban Kurbanov olduğu konuşuluyor.

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