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    Kartal'ın yeni hocası Van Bronchorst, Hasan Arat'ı bu sözlerle ikna etti: Yaptım yine yaparım

    Hollanda’da Feyenoord’u 18 sene sonra şampiyonluğa taşıyan Hollandalı teknik adam “Takımı ayağa kaldırmakta becerikliyim. Beşiktaş için de çarelerim var” diye konuştu.

    Kartal&#039;ın yeni hocası Van Bronchorst, Hasan Arat&#039;ı bu sözlerle ikna etti: Yaptım yine yaparım
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst olacak. Tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Hollandalı teknik direktörün bugün İstanbul’a gelerek Kasımpaşa maçını statta izlemesi bekleniyor. Teknik adam arayışlarında ince eleyip sık dokuyan yönetim, van Bronckhorst’un kariyerinin yanı sıra ortaya koyduğu hırstan da etkilendi. Birçok teknik adam, takımın içinde bulunduğu durumdan dolayı Beşiktaş’a gelmeyi kabul etmemişti. Hollandalı teknik adam ise cesur davrandı.

    BAŞKAN ARAT'I ETKİLEDİ

    Başkan Hasan Arat, yapılan görüşmelerde Giovanni van Bronckhorst’un takım hakkında sahip olduğu bilgilerden çok etkilendi. 48 yaşındaki teknik adam, henüz görüşme aşamasında kadro dışı, formsuz ve genç oyuncular hakkında görüşlerini paylaştı. Daha önce Feyenoord’da benzer durumu yaşadığını söyleyen Hollandalı “Dibe vurmuş bir takımı nasıl ayağa kaldıracağımı çok iyi biliyorum. Bu konuda becerikliyim. Beşiktaş zor durumda ama yeniden toparlanabilmesi için çarelerim” var deyince Başkan Arat ikna oldu. 

    YARDIMCI KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

    Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş’a gelmek için daha önce birlikte çalıştığı Jean-Paul van Gastel’in ekibinde olmasını şart koymuştu. Bunun için de NAC Breda’nın başında bulunan van Gastel’in takımdan ayrılması gerekiyordu. Yapılan görüşmelerde NAC Breda ikna edildi ve van Bronckhorst’un istediği oldu. 

    1,5 + 1 yıllık anlaşma Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yapılacak sözleşme 1,5 + 1 senelik olacak. Hollandalı teknik adamın senelik ücreti ise 1,4 milyon  avro olacak.

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    BAKASETAS BOMBASI!

    Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde Bakasetas’ı kadrosuna katarak bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Trabzonspor forması giyen Yunan yıldızın sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bordo mavili yönetim ayrılığa onay vermişti. Bunun üzerine teklifte bulunan Beşiktaş’ın rakibi ise tanıdık. Panathinaikos’un yeni teknik direktörü Fatih Terim de Bakasetas’ı istiyor. Trabzonspor bonservis bedelini 2 milyon avro olarak belirlerken, Beşiktaş ile Panathinaikos’un yarışında en yüksek teklifi veren Bakasetas’ı kadrosuna katacak. 

    Beşiktaş’ın en önemli oyuncularından Gedson Fernandes yuvadan uçabilir. Uzun süredir İtalyan kulüplerinin radarındaki Portekizli yıldızı en çok isteyen kulüp olan Lazio bu defa transferi bitirmekte kararlı. İtalyan devi ara transfer döneminde yapılacak teklifle Gedson’u kadroya katmaya çalışacak. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş
    Haberler > Spor > Kartal'ın yeni hocası Van Bronchorst, Hasan Arat'ı bu sözlerle ikna etti: Yaptım yine yaparım
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