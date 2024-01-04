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    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Rachid Ghezzal affedildi

    Beşiktaş'ta yeni yönetim tarafından 11 Aralık 2023'te kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan biri olan Rachid Ghezzal affedildi. Cezayirli yıldız Kasımpaşa maçının kadrosuna alındı.

    Beşiktaş&#039;ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Rachid Ghezzal affedildi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın 20.00'de başlayacak.

    KADRO DIŞIYKEN 3 MAÇ KAÇIRDI

    Hasan Arat yönetimi tarafından 11 Aralık 2023'te kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan biri olan Rachid Ghezzal affedildi. Cezayirli yıldız Kasımpaşa maçının kadrosuna alındı.

    Bu sezon sakatlık nedeniyle 12 maç kaçıran Ghezzal, kadro dışı kaldığı için 3 maçta forma giyememişti. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

    BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

    Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Umut Meraş, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey kadroya dahil edilmedi.

    Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Rachid Ghezzal affedildi

    BEŞİKTAŞ'IN KASIMPAŞA MAÇI KADROSU

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

    Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Rachid Ghezzal affedildi
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