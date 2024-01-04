PSG'nin genç yıldızı Beşiktaş'a transfer oluyor; işbirliğinin ilk imzası için geri sayım

4 Ocak 2024 19:23 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 19:35

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, adaylık sürecinde Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı.

BRAGA DA İLGİLENİYOR

Spor kamuoyunda pek çok genç yıldızın ismi Beşiktaş'la anıldı. Son iddia ise Fransa'nın saygın gazetesi L'Equipe'den geldi. Habere göre; Siyah-Beyazlılar, PSG forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadara kiralamak istiyor.

PSG, Braga'nın da ilgilendiği oyuncuyla ilgili son kararını kısa sürede verecek.

SENEGAL ASILLI İTALYAN

Atalanta altyapısından yetişip Benfica yetenek avcıları tarafından farkedilen Temmuz 2014 doğumlu Ndour, PSG'ye geçtiğimiz yaz transfer oldu. Ligue 1'de 3 maçta toplam 25 dakika süre alabilen genç yetenek, PSG'nin kiralık oyuncu listesinde.

Senegal asıllı futbolcu İtalya'nın altyaş milli takımlarında forma giydi.

YILDIZ TRANSFER PARİS UÇAĞIYLA GELECEK

PSG'nin patronu Nasser Al-Khelaifi ile el sıkıştığını açıklayan Hasan Arat, başkan seçilmesi halinde geleceğin yıldızlarına Beşiktaş forması giydireceğini söylemişti.

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık.

Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor.

Beşiktaşımız için hayırlı olsun."

Cher Ndour