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Bayern Münih efsanesi Beşiktaş'a imza attı, Giovanni van Bronckhorst'un ekibinde olacak
Beşiktaş, teknik direktör belirsizliğine son vererek Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u göreve getirdi. Efsane futbolcunun Türkiye serüvenindeki teknik ekibi de belli oldu.
Rıza Çalımbay sonrası haftalardır teknik direktör arayışları yapan Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaştı.
Hollandalı efsane futbolcu son olarak İskoçya'da Glasgow Rangers'i çalıştırmıştı ve Kasım 2022'de görevinden ayrılmıştı.
BAYERN MÜNİH EFSANESİ BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst'un ekibinde sürpriz isimler de yer alıyor.
Daha önce Feyenoord ve Rangers'ta yardımcı antrenörlüğünü yapan eski futbolcu Roy Makaay'ı da teknik heyete katılacak.
Roy Makaay
Şu anda Bayern Münih altyapısında antrenörlük yapam Makaay da Alman kulübünden ayrılarak İstanbul'a gelecek.
Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un ekibinde olması beklenen NAC Breda teknik direktörü Jean Paul Van Gastel'in ise sezon sonu ekibe katılması bekleniyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi