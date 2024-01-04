Bayern Münih efsanesi Beşiktaş'a imza attı, Giovanni van Bronckhorst'un ekibinde olacak

4 Ocak 2024 09:30 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 09:31

Rıza Çalımbay sonrası haftalardır teknik direktör arayışları yapan Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaştı.

Hollandalı efsane futbolcu son olarak İskoçya'da Glasgow Rangers'i çalıştırmıştı ve Kasım 2022'de görevinden ayrılmıştı.

BAYERN MÜNİH EFSANESİ BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst'un ekibinde sürpriz isimler de yer alıyor.

Daha önce Feyenoord ve Rangers'ta yardımcı antrenörlüğünü yapan eski futbolcu Roy Makaay'ı da teknik heyete katılacak.

Roy Makaay

Şu anda Bayern Münih altyapısında antrenörlük yapam Makaay da Alman kulübünden ayrılarak İstanbul'a gelecek.

Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un ekibinde olması beklenen NAC Breda teknik direktörü Jean Paul Van Gastel'in ise sezon sonu ekibe katılması bekleniyor.