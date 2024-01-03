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    ÖZEL HABER I Beşiktaş resti çekti! Giovanni van Bronckhorst anlaşmasında yeni gelişme

    Beşiktaş'in yeni teknik direktörü olması beklenen Giovanni van Bronckhorst'daki gecikmenin nedeni ortaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcı Siyah-Beyazlı yönetimle her konuda anlaştı. Van Bronckhorst'un sağ kolu Jean Paul van Gastel sürecin uzamasına neden oldu. İşte detaylar

    ÖZEL HABER I Beşiktaş resti çekti! Giovanni van Bronckhorst anlaşmasında yeni gelişme
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖZEL HABER - HAZAL PALAVAR Beşiktaş yönetimi Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’la her konuda anlaştı. Siyah-Beyazlı taraftarlar Hollandalı çalıştırıcının İstanbul'a geliş tarihine kilitlendi.

    BEŞİKTAŞ HOLLANDA KULÜBÜNE REST ÇEKTİ

    Ancak teknik direktör operasyonundaki "küçük pürüz" can sıktı. Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'la birçok konuda anlaşmaya vardı. Şimdilik herhangi bir sorun görünmüyor. Yardımcılarıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Beşiktaş, Jean Paul van Gastel için NAC Breda'ya ya hep ya hiç teklifinde bulundu. Gastel'in sezon başında Beşiktaş'a katılması olası.

    Antrenörlük kariyerinde 4-3-3 dizilişini tercih eden 48 yaşındaki hoca, 21 Kasım 2022'de Rangers'tan ayrılmıştı.

    ROY MAKAAY TEKNİK EKİPTE

    Giovanni van Bronckhorst’un yardımcıları arasında Hollanda'nın unutulmaz golcülerinden Roy Makaay da yer alıyor. Tenerife, Deportivo ve Bayern Münih formalarıyla da hatırlanan Makaay kısa süre sonra Ümraniye'de işbaşı yapacak.

    ÖZEL HABER I Beşiktaş resti çekti! Giovanni van Bronckhorst anlaşmasında yeni gelişme

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşGiovanni Van Bronckhorst
    Haberler > Spor > ÖZEL HABER I Beşiktaş resti çekti! Giovanni van Bronckhorst anlaşmasında yeni gelişme
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