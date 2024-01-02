Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Beşiktaş yeni hocayı buldu! Giovanni van Bronckhorst imzaya çok yakın

    Son dakika haberleri... Teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Beşiktaş, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelere başladı. Efsane futbolcunun Türkiye'de çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

    Beşiktaş yeni hocayı buldu! Giovanni van Bronckhorst imzaya çok yakın
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖZEL HABER - HAZAL PALAVAR - Yeni teknik direktör arayışında olan Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst’a teklif götürdü. Hollandalı hoca teklife sıcak bakıyor ancak bu durum % 100 netleşmedi.

    Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile temasa geçen Siyah-beyazlılar, anlaşma zemini bulamadı.

    Yönünü Hollanda'ya çeviren Kartal, son olarak İskoçya ekibi Glasgow Rangers'i çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile temasa geçti.

    Giovanni van Bronckhorst, yardımcı hoca olarak NAC Breda'nın başantrenörü Jean Paul van Gastel'i de istiyor.

    Beşiktaş yeni hocayı buldu! Giovanni van Bronckhorst imzaya çok yakın

    BEŞİKTAŞ'TA GIOVANNI VAN BRONCKHORST SESLERİ

    Efsane futbolcuyu ikna etmeye çok yaklaşan Beşiktaş'ın kısa süre içinde resmi imzayı attırması bekleniyor.

    Antrenörlük kariyerinde 4-3-3 dizilişini tercih eden 48 yaşındaki hoca, 21 Kasım 2022'de Rangers'tan ayrılmıştı.

    Beşiktaş yeni hocayı buldu! Giovanni van Bronckhorst imzaya çok yakın

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş
    Haberler > Spor > Beşiktaş yeni hocayı buldu! Giovanni van Bronckhorst imzaya çok yakın
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Szymanski ayrılabilir! Serbest kalma bedeli Polonya basınında ortaya çıktı - SporSzymanski ayrılabilir! Serbest kalma bedeli Polonya basınında ortaya çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması: Sabotaj girişimi var! - SporCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması: Sabotaj girişimi var!Ancelotti'den Türklere müjde! Arda Güler için beklenen açıklama yapıldı - SporAncelotti'den Türklere müjde! Arda Güler için beklenen açıklama yapıldıAntalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın yarım sezonda servet kazanacak - SporAntalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın yarım sezonda servet kazanacakZiyech gidiyor mu? Menajerinden takım aramasını istedi - SporZiyech gidiyor mu? Menajerinden takım aramasını istediVolkan Demirel'den duygulandıran sözler: Hayata bakışım değişti - SporVolkan Demirel'den duygulandıran sözler: Hayata bakışım değiştiMesut Özil tek hareketiyle Fenerbahçe'yi kızdırdı - SporMesut Özil tek hareketiyle Fenerbahçe'yi kızdırdıSivasspor'da Bülent Uygun dönemi başladı! 'Para değil, başarı...' - SporSivasspor'da Bülent Uygun dönemi başladı! 'Para değil, başarı...'Fatih Terim, Galatasaray'daki prensini istiyor! Panathinaikos transfer dönemine hızlı girdi - SporFatih Terim, Galatasaray'daki prensini istiyor! Panathinaikos transfer dönemine hızlı girdiBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Samet Aybaba dünyaca ünlü ismi açıkladı - SporBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Samet Aybaba dünyaca ünlü ismi açıkladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...