Beşiktaş yeni hocayı buldu! Giovanni van Bronckhorst imzaya çok yakın

2 Ocak 2024 17:21 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 17:42

ÖZEL HABER - HAZAL PALAVAR - Yeni teknik direktör arayışında olan Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst’a teklif götürdü. Hollandalı hoca teklife sıcak bakıyor ancak bu durum % 100 netleşmedi.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile temasa geçen Siyah-beyazlılar, anlaşma zemini bulamadı.

Yönünü Hollanda'ya çeviren Kartal, son olarak İskoçya ekibi Glasgow Rangers'i çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile temasa geçti.

Giovanni van Bronckhorst, yardımcı hoca olarak NAC Breda'nın başantrenörü Jean Paul van Gastel'i de istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA GIOVANNI VAN BRONCKHORST SESLERİ

Efsane futbolcuyu ikna etmeye çok yaklaşan Beşiktaş'ın kısa süre içinde resmi imzayı attırması bekleniyor.

Antrenörlük kariyerinde 4-3-3 dizilişini tercih eden 48 yaşındaki hoca, 21 Kasım 2022'de Rangers'tan ayrılmıştı.