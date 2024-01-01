Mbappe'den transferde ters köşe! Real Madrid'e gitmesi bekleniyordu

1 Ocak 2024 22:23 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 22:35

Paris Saint-Germain'le sözleşmesinin tamamlanmasına 6 ay kalan Kylian Mbappe'nin Fransa'dan ayrılması bekleniyor. Futbol dünyası 23 yaşındaki süper yıldızın Real Madrid formasına giymesini beklerken devreye Liverpool girdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid'in yanı sıra Mbappe ile Liverpool da ilgileniyor. Mbappe'nin de Liverpool'dan gelen ilginin farkında olduğu ve İngiltere'ye gitme fikrinin ağırlık kazanmaya başladığı öne sürüldü.

SALAH'IN YERİNE MBAPPE

Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Suudi Arabistan ekiplerinden aldığı cazip teklifleri değerlendirmeye aldığı ve ayrılığı ara transfer döneminde de dahi gerçekleşebileceği iddia edildi.

Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Jürgen Klopp'un takımı olası Salah ayrılığında Mbappe için Real Madrid'den daha cazip bir teklif sunacak.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe, 1 Ocak'tan itibaren istediği kulüplerle transfer görüşmesi yapma özgürlüğüne erişti.

PSG'de bu sezon 22 maça çıkan Kylian Mbappe, 21 gol attı ve 1 asist yaptı.