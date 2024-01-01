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    Mbappe'den transferde ters köşe! Real Madrid'e gitmesi bekleniyordu

    Real Madrid'in her transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği ancak Paris Saint-Germain'den koparamadığı süper yıldız Kylian Mbappe'ye Premier League yolu göründü.

    Mbappe&#039;den transferde ters köşe! Real Madrid&#039;e gitmesi bekleniyordu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Paris Saint-Germain'le sözleşmesinin tamamlanmasına 6 ay kalan Kylian Mbappe'nin Fransa'dan ayrılması bekleniyor. Futbol dünyası 23 yaşındaki süper yıldızın Real Madrid formasına giymesini beklerken devreye Liverpool girdi.

    Fransız basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid'in yanı sıra Mbappe ile Liverpool da ilgileniyor. Mbappe'nin de Liverpool'dan gelen ilginin farkında olduğu ve İngiltere'ye gitme fikrinin ağırlık kazanmaya başladığı öne sürüldü.

    SALAH'IN YERİNE MBAPPE

    Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Suudi Arabistan ekiplerinden aldığı cazip teklifleri değerlendirmeye aldığı ve ayrılığı ara transfer döneminde de dahi gerçekleşebileceği iddia edildi.

    Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Jürgen Klopp'un takımı olası Salah ayrılığında Mbappe için Real Madrid'den daha cazip bir teklif sunacak.

    Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe, 1 Ocak'tan itibaren istediği kulüplerle transfer görüşmesi yapma özgürlüğüne erişti.

    PSG'de bu sezon 22 maça çıkan Kylian Mbappe, 21 gol attı ve 1 asist yaptı.

    Mbappe'den transferde ters köşe! Real Madrid'e gitmesi bekleniyordu

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Klyian MbappeLiverpoolPsg
    Haberler > Spor > Mbappe'den transferde ters köşe! Real Madrid'e gitmesi bekleniyordu
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