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    Manchester United kalesini devralması beklenen Altay Bayındır'ı üzecek gelişme

    Manchester United'da Kamerun Milli Takımı'na çağrılan Andre Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın kaleye geçmesi bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den 5 milyon Euro'ya transfer edilen milli kaleci İngiliz ekibinde henüz forma şansı bulamadı.

    Manchester United kalesini devralması beklenen Altay Bayındır&#039;ı üzecek gelişme
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Manchester United Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yaklaşık bir buçuk ay takımdan uzak kalacak olması nedeniyle 6 aylık kaleci arayışlarına başladı.

    Kadrosunda Altay Bayındır ve 37 yaşındaki Tom Heaton kalan Premier League devi, efsane kalecisi David De Gea'yı geri getirmek istiyor.

    NEWCASTLE UNITED DA İSTEDİ

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre; ManU, Onana'nın yokluğunu David de Gea ile doldurabilir. 33 yaşındaki İspanyol eldivenle sezon sonuna kadar sözleşme imzalanabileceği beliritiliyor.

    Newcastle United sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak İngiliz milli kalecisi Nick Pope'un yerine David De Gea'yı transfer etmek istemişti. 

    Geçen sezon sonunda ManU'dan ayrılan İspanyol kaleci David De Gea, hiçbir takımla anlaşmadı. 33 yaşındaki kaleci haftalık 375 bin pound gibi dev bir gelire sahipti.

    ALTAY BAYINDIR NE ZAMAN OYNAYACAK?

    Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan ancak henüz resmi maça çıkmayan Altay Bayındır'ın 8 Ocak’ta Wigan Athletic'le deplasmanda oynanacak FA Cup maçında kaleye geçmesi bekleniyor.

    Milli kalecinin Onana'nın yokluğunda kaleyi devralması da beklentiler dahilindeydi. Premier League’de Tottenham, Wolverhampton, West Ham ve Aston Villa maçlarında kaleyi Altay'ın koruması bekleniyordu. 

    Manchester United kalesini devralması beklenen Altay Bayındır'ı üzecek gelişme

    Hollandalı çalıştırıcının koltuğu sallantıda

    ERİK TEN HAG: BİR GELİŞİM SÜRECİNDE

    Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Altay Bayındır ile ilgili son açıklamasında, "Kalecilerimin hepsinin performanslarından çok memnunum. Altay yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Böyle kendisini geliştirmeye devam ederse illa ki oynama fırsatı bulacaktır. Bir gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. Umarım ilerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Manchester United kalesini devralması beklenen Altay Bayındır'ı üzecek gelişme

    İnter'den 50 milyon euroya transfer edilen Onana sık sık hatalarıyla gündeme geldi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Altay BayındırManchester UnitedPremier League
    Haberler > Spor > Manchester United kalesini devralması beklenen Altay Bayındır'ı üzecek gelişme
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