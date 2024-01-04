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    Bronckhorst'un Beşiktaş yönetiminden tek isteği var! Bana Gastel'i getirin

    Rangers'ta yaşadığı başarılı dönemlerde birlikte çalıştığı Jean Paul van Gastel'i tekrar ekibinde görmek isteyen Hollandalı çalıştırıcı "Eğer Gastel yoksa ben de yokum" dedi.

    Bronckhorst&#039;un Beşiktaş yönetiminden tek isteği var! Bana Gastel&#039;i getirin
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ -  Beşiktaş’ın gündemine Feyenoord’u şampiyon yapan, Rangers ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu penaltılarla kaybeden Hollandalı Giovanni van Bronckhorst gelmişti. Hollandalı teknik adamla yapılan görüşmeler sonucunda Beşiktaş yönetimi anlaşmaya vardı. Bir buçuk yıllık bir sözleşme yapmak isteyen Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst’a bu süre içerisinde toplam 1,3 milyon avro ödeyecek. Siyah beyazlıların başına geçmeyi kabul eden Hollandalı teknik adam ekibini de getirmekte ısrarcı.

    TAZMİNAT ŞOKU

    Bronckhorst, Rangers’ta yaşadığı başarılı dönemlerde yanında Jean Paul van Gastel olduğu için Beşiktaş serüveninde de 51 yaşındaki teknik adamı yanında istedi. Şu anda NAC Breda’nın teknik direktörlüğünü yapan Gastel’e çok güvenen Bronckhorst “Sadece Gastel’le birlikte çalışırsam Beşiktaş’a gelirim” dedi. Yönetim, bu isteği gerçekleştirmek için NAC Breda’yı ikna etmeye çalışıyor. Hollanda Eredivisie Ligi ekibinin 3 milyon avro tazminat istemesi soğuk duş etkisi yaptı. Bugün yapılacak son teklifin ardından durum netleşecek.

    HOLLANDALI TEKNİK ADAM TAM KARTAL’A GÖRE

    Giovanni van Bronckhorst daha önce verdiği bir röportajda oyun tarzını şu sözlerle tarif etmişti: Sistemim 4-3-3 ama oyun içinde duruma göre birçok sisteme sahip olabiliriz. Ben çok katı bir antrenörüm, disiplini severim. Aynı zamanda hücum futbolunu tercih ederim. Bunun için çok çalışmak gerekiyor. Eğer kabiliyetleri varsa, öğrenmeye aç ve istekli gençleri kullanırım. Ben her oyuncuma güven getirecek bir koçum...

    KUPA AVCISI

    Rangers'taki görevinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ve şu anda boşta olan 48 yaşındaki teknik adamın Feyenoord ile bir lig şampiyonluğu, iki Hollanda Kupası ve iki de Hollanda Süper Kupası bulunuyor. Ayrıca Rangers ile UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı ve İskoçya FA Cup şampiyonluğu yaşadı.


    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş
    Haberler > Spor > Bronckhorst'un Beşiktaş yönetiminden tek isteği var! Bana Gastel'i getirin
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