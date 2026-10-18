Kasımpaşa, 6 maçtır kazanamayan Samsunspor'u dörtleyerek geçti
Kasımpaşa, Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor’u 4-1 mağlup etti. Benedyczak’ın iki golle öne çıktığı mücadelede 3 puanı hanesine yazdıran lacivert-beyazlılar 13 puana yükselirken Samsunspor üst üste 6. yenilgisini aldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Benedyczak'ın iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada lacivert-beyazlılar 3 puana uzanırken Samsunspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
KASIMPAŞA'DAN ETKİLİ PERFORMANS
Kasımpaşa, karşılaşmanın 26. dakikasında Winck'in golüyle öne geçti. 31. dakikada Benedyczak ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 45. dakikada Coulibaly'nin golüne engel olamadı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Kasımpaşa, 63. dakikada Arous'un golüyle rahatladı. Mücadelenin 78. dakikasında yeniden sahneye çıkan Benedyczak, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa sahadan 4-1 galip ayrıldı.
SAMSUNSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR
Bu galibiyetle puanını 13'e yükselten Kasımpaşa, haftayı üç puanla kapattı. Üst üste altıncı mağlubiyetini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çavuş, Kerem İlitangil
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo (Dk. 86 Mouanga), Baldursson, Kerem Demirbay (Dk. 83 Hajradinovic), Rak-Sakyi (Dk. 86 Rafferty), Elson Mendes, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Diarra), Benedyczak (Dk. 82 Güven Yalçın)
Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Yunus Emre Çift (Dk. 70 Erakovic), Guarino, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 86 Elayis Tavsan), Watt, Coulibaly (Dk. 86 Jarju), Ohlenschlaeger (Dk. 70 Sekongo), Emre Kılınç (Dk. 46 Sousa), Bayo
Goller: Dk. 27 Winck, Dk. 31 ve 64 Arous, Dk. 78 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 45 Coulibaly (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 79 Elson Mendes (Kasımpaşa), Dk. 55 Sousa, Dk. 89 Watt (Samsunspor)