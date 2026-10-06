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Spor

Galatasaray-Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in dönüş tarihi

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Ülkesi Nijerya'dan İstanbul'a gelerek salonda çalışmalara başlayan Victor Osimhen'in durumu yakından takip ediliyor. Teknik heyet ve sağlık kurulu, yıldız golcüyü 9 Ekim Cuma günkü Kasımpaşa mücadelesinde sahaya sürerek Barcelona maçı öncesinde ritim kazanmasını planlıyor.

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Milli aranın ardından yoğun bir fikstür maratonuna girecek Galatasaray’da gözler sakatlığını atlatan Victor Osimhen’e çevrildi. Tedavi sürecini ülkesi Nijerya’da geçirdikten sonra İstanbul’a dönen golcü futbolcu, dün Kemerburgaz Tesisleri'nde salonda bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Victor Osimhen, bu sezon 4 maçta 6 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.
Başlık ResmiVictor Osimhen, bu sezon 4 maçta 6 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.

ASIL HEDEF BARCELONA MAÇI

HT Spor'da yer alan habere göre; Nijeryalı yıldızın asıl hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Barcelona mücadelesinde yüzde 100 hazır şekilde sahada olmak. Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık ekibi, dev müsabaka öncesinde 27 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'in 7'nci haftasında süre alarak maç eksiğini kapatmasını istiyor.

Galatasaray, deneyimli santrforun forma giymediği maçlarda skor üretmekte zorlanıyor.
Başlık ResmiGalatasaray, deneyimli santrforun forma giymediği maçlarda skor üretmekte zorlanıyor.

KASIMPAŞA'YA KARŞI SÜRE ALACAK

Son kontrolleri gün gün yapılacak olan tecrübeli santrforun, Barcelona maçını riske atmayacak bir süre eşliğinde Kasımpaşa karşısında formasına kavuşması ve sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki en büyük kozu olması bekleniyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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