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Spor

Galatasaray'a dönmek isteyen Icadi'ye net cevap: Başkan Özbek planı açıkladı

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Galatasaray ile sözleşmesinin sona erdiği 30 Haziran'dan itibaren kendine kulüp bulamayan Mauro Icardi'nin, büyük başarılar kazandığı sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği konuşuluyor. Başkan Dursun Özbek, Arjantinli yıldız konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Mauro Icardi'ye 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif eden Galatasaray, 33 yaşındaki golcüden cevap alamıştı. Geride kalan 3 aylık bölümde istediği şartlarda sözleşme bulamayan Arjantinli golcünün, yeniden sarı kırmızılı formayı giymek istediği iddia edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, merak konusu olan "geri dönüş" ihtimaline açıklık getirdi.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Başlık ResmiMauro Icardi, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"GELİRSE ICARDI'YE VEDA PLANLIYORUZ"

1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nde konuşan Özbek, "Icardi'nin takımda kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı. Sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz" dedi.

Arjantinli oyuncu, 77 gol ile Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.
Başlık ResmiArjantinli oyuncu, 77 gol ile Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

"MUSLERA'YI ISLIKLADILAR"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Futbol böyle bir şey. Belli bir süresi var. Oyuncular yaşlanıyor, performansı düşüyor. En üst seviyede kalmaları lazım. Bizim taraftarımızı biliyorsun, iki maç performansı düşerse; farklı bir boyuta geliyor iş. (Muslera'yı ıslıkladılar söyuemi üzerine) Muslera'yı ıslıkladılar" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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