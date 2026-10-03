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Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı dibe vurdu: Rekorla gitti, 3 yılda 3 kat eridi

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Galatasaray'ın eski yıldızı dibe vurdu: Rekorla gitti, 3 yılda 3 kat eridi
Başlık ResmiGalatasaray'ın eski yıldızı dibe vurdu: Rekorla gitti, 3 yılda 3 kat eridi

Bayern Münih'in bu sezon oynadığı 7 resmi maçta da forma giyemeyen Sacha Boey, 8'inci yılını geçirdiği profesyonel kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor. Galatasaray'a rekor bonservis kazandıran 26 yaşındaki Fransız sağ bekin piyasa değeri düşmeye devam ediyor.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray'dan Ocak 2024'te 30 milyon euro bonservis bedeli (kulüp rekoru) karşılığında Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı-kırmızılı takımda kiralık geçirdikten sonra Alman kulübüne dönen Sacha Boey, eski günlerini mumla arıyor.

Sacha Boey, Galatasaray'da 100 maça çıktı, 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
Başlık ResmiSacha Boey, Galatasaray'da 100 maça çıktı, 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
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22 MİLYON EURODAN 7 MİLYON EUROYA

Temsilcimizin formasını giydiği Aralık 2023'te piyasa değeri 22 milyon euroya kadar yükselen Fransız sağ bek için kâbus sürüyor. Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Sacha Boey'un değeri 3 kattan fazla geriledi. Deneyimli futbolcunun Mayıs 2026'da 10 milyon euro olan piyasa değeri, şimdilerde 7 milyon euro seviyesine geriledi.

Fransız oyuncunun, Bayern Münih ile 30 Haziran 2028'de sona erecek.
Başlık ResmiFransız oyuncunun, Bayern Münih ile 30 Haziran 2028'de sona erecek.

SADECE 1 MAÇTA KADROYA GİRDİ

Bayern Münih'in bu sezon 4 kulvarda (Bunsdesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası) çıktığı 7 maçta da görev alamayan Sacha Boey, teknik direktör Vincent Kompany tarafından sadece 10 Eylül'de Devler Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşmasında kadroya alındı.

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