Galatasaray'ın eski yıldızı dibe vurdu: Rekorla gitti, 3 yılda 3 kat eridi
Bayern Münih'in bu sezon oynadığı 7 resmi maçta da forma giyemeyen Sacha Boey, 8'inci yılını geçirdiği profesyonel kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor. Galatasaray'a rekor bonservis kazandıran 26 yaşındaki Fransız sağ bekin piyasa değeri düşmeye devam ediyor.
Galatasaray'dan Ocak 2024'te 30 milyon euro bonservis bedeli (kulüp rekoru) karşılığında Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı-kırmızılı takımda kiralık geçirdikten sonra Alman kulübüne dönen Sacha Boey, eski günlerini mumla arıyor.
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22 MİLYON EURODAN 7 MİLYON EUROYA
Temsilcimizin formasını giydiği Aralık 2023'te piyasa değeri 22 milyon euroya kadar yükselen Fransız sağ bek için kâbus sürüyor. Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Sacha Boey'un değeri 3 kattan fazla geriledi. Deneyimli futbolcunun Mayıs 2026'da 10 milyon euro olan piyasa değeri, şimdilerde 7 milyon euro seviyesine geriledi.
SADECE 1 MAÇTA KADROYA GİRDİ
Bayern Münih'in bu sezon 4 kulvarda (Bunsdesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası) çıktığı 7 maçta da görev alamayan Sacha Boey, teknik direktör Vincent Kompany tarafından sadece 10 Eylül'de Devler Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşmasında kadroya alındı.