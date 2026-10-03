Galatasaray'ın eski yıldızı dibe vurdu: Rekorla gitti, 3 yılda 3 kat eridi

Bayern Münih'in bu sezon oynadığı 7 resmi maçta da forma giyemeyen Sacha Boey, 8'inci yılını geçirdiği profesyonel kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor. Galatasaray'a rekor bonservis kazandıran 26 yaşındaki Fransız sağ bekin piyasa değeri düşmeye devam ediyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray'dan Ocak 2024'te 30 milyon euro bonservis bedeli (kulüp rekoru) karşılığında Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı-kırmızılı takımda kiralık geçirdikten sonra Alman kulübüne dönen Sacha Boey, eski günlerini mumla arıyor.

Sacha Boey, Galatasaray'da 100 maça çıktı, 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

22 MİLYON EURODAN 7 MİLYON EUROYA

Temsilcimizin formasını giydiği Aralık 2023'te piyasa değeri 22 milyon euroya kadar yükselen Fransız sağ bek için kâbus sürüyor. Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Sacha Boey'un değeri 3 kattan fazla geriledi. Deneyimli futbolcunun Mayıs 2026'da 10 milyon euro olan piyasa değeri, şimdilerde 7 milyon euro seviyesine geriledi.

Fransız oyuncunun, Bayern Münih ile 30 Haziran 2028'de sona erecek.

SADECE 1 MAÇTA KADROYA GİRDİ

Bayern Münih'in bu sezon 4 kulvarda (Bunsdesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası) çıktığı 7 maçta da görev alamayan Sacha Boey, teknik direktör Vincent Kompany tarafından sadece 10 Eylül'de Devler Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşmasında kadroya alındı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala