Dursun Özbek'ten "erteleme" açıklaması: "Kaos büyüyor" dedi, TFF'ye çağrı yaptı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı, Süper Lig hakemi gözaltında. "Liglerin ertelenmesini bekliyor musunuz?" sorusunu cevaplayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor" uyarısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu.

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Galatasaray Kulübü'nün Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kuruluşunun 121'inci yıl dönümü etkinleri başladı. Başkan Dursun Özbek, Feriköy Mezarlığı'nda Ali Sami Yen'in kabrini ziyaretinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TFF'NİN TAVRINI BEKLİYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kaybetmesi hakkında Özbek, "Liglere milli takım arası verildi. Milli takımın aldığı sonuçlar bizi üzdü. Konuyla ilgili TFF'nin nasıl bir tavır alacağını beklemekteyiz. Alınan sonuçlar, beklentilerin çok altında kaldı. İnşallah önümüzdeki maçta çok iyi sonuçlar alırız" dedi.

Dursun Özbek - İbrahim Hacıosmanoğlu

"LİG BAŞLAYACAK, ORTADA MHK YOK"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına dair Galatasaray Başkanı, "MHK ile ilgili her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde TFF'ye çağrıda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok! Başkanı tutuklanmış, hakemi tutuklanmış. Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim, arkadaşlarım çıktı söyledi, kulüpten açıklama yaptık ama kimsenin umuruna gelmedi. Şimdi TFF'de sessizlik hakim! Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Herkes ne olup bittiğini görüyor. Bütün bunlar olurken, bu liglerde bundan sonra yönetim nasıl şekillenir, bunun ortaya çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı

"SESSİZLİK HAYRA ALAMET DEĞİL"

"Erteleme bekliyor musunuz?" sorusuna Başkan Özbek, "Bu TFF'nin alacağı bir karar. Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu! Önemli hakemlerden, MHK'nin önem verdiği, TFF'nin önem verdiği, genellikle derbilerde görev verdiği hakem... İfadeler deşifre oldukça, ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil! Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok" cevabını verdi.

"GALATASARAY ZORLU DÖNEMLERİN ÜSTESİNDE GELMİŞTİR"

Bu sene ligin kolay olmadığını ifade eden Dursun Özbek, "Fikstür her zaman aynı. Zorlu dönemi var, kolay dönemi var. Özellikle bu sene ligde kolay maç yok. Herkes çok iddialı. Herkes şampiyon olmak, ligdeki yerini korumak için çalışıyor. Bu sene zorlu bir yıl. Bu seneki ligin Galatasaray Spor Kulübü için önemi çok büyük. 5. art arda şampiyonluğumuzu almak istiyoruz, 27. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Avrupa'da da hedeflerimiz büyük. Orada da geçen seneki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz. Liglere milli maçlar arası verildi. Milli takımımız dünkü aldığı mağlubiyet, daha önceki maçlarda aldığı neticeler bizi üzdü. Konuyla ilgili artık federasyonun nasıl bir tavır alacağını da beklemekteyiz. Çünkü alınan neticeler beklentilerin çok altında kaldı. İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi neticeler elde ederiz. Ligler, cuma günü oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Ondan sonra Barcelona maçımız var. Zorlu bir haftaya giriyoruz ama Galatasaray, her zaman bu zorlu dönemlerin üstesinden gelmiştir" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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