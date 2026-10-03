TFF'den MHK krizi sonrası "olağanüstü" hamle: Kritik tarih belli oldu

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Hakimliğin kararı sonrası İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla sarsılan Türk futbolunda, milli maç arası sonrası nasıl bir yol izleneceği merakla bekleniyor.

GÜNDOĞDU DAHİL 5 TUTUKLAMA

Hakimlik; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'ın tutuklanmasına karar verdi. TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ve eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ferhat Gündoğdu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri devam ediyor.

Yasin Kol

İTALYA MAÇI BEKLENİYOR

Günlerdir suskunluğunu koruyan İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, ilk 3 maçı kaybettiğimiz UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 5 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te Bologna'da oynanacak İtalya karşılaşması sonrası için harekete geçti.

İbrahim Hacıosmanoğlu

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum'un haberine göre; TFF Yönetim Kurulu, 6 Ekim Salı günü saat 15.00’te Riva’da bulunan Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde "olağanüstü toplantı" kararı aldı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala