TFFHGD İstanbul Şubesi için "fesih" davası: Hakemleri fişlediler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

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"HAKEMLERİN GRUPLARA AYRILDIĞI" SUÇLAMASI

Başsavcılığın dava dilekçesinde; dernek yöneticilerinin, hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde tasnif ettiği belirtildi. Maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildiği kaydedildi.

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"DERNEK GÜÇ UNSURU OLARAK KULLANILDI"

Dilekçede; dernek başkanlığının, futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı ifade edildi. Dernek faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaçların dışına çıktığı ve söz konusu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

DERNEĞİ FESHİ TALEBİ

Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu’nun 89’uncu maddesi kapsamında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshine karar verilmesini kamu adına talep etti.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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