Türk futbolunda deprem: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen "Hakemler dosyası" kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 29 Eylül Salı sabahı "resmi belgede sahtecilik" ve "mobbing" suçlamalarıyla gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına karar verildi.

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"Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturmada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı.

Ferhat Gündoğdu

Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

MHK'de tutuklanan ve adli kontrolle serbest bırakılan isimlerin görevleri şöyle:

• Ferhat Gündoğdu (MHK Başkanı)

• Ferdi Karadoruk (Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı)

• Yunus Yıldırım (Eski MHK Üyesi)

• Alican Sağlar (TFFHGD Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

• Emre Kosif (TFFHGD Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

• Ahmet Şahin (Eski MHK Başkan Vekili)

• Sebahattin Şahin (MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu)

YASİN KOL GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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