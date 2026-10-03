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Spor

Galatasaray'da Jakobs gelişmesi: Sözleşmedeki "özel" madde ortaya çıktı

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Galatasaray'ın Eylül 2024'te Monaco'dan 9 milyon euroya (1 milyon euro kiralama bedeli, 8 milyon euro bonservis) transfer ettiği Ismail Jakobs, "opsiyon" haberiyle futbol gündemine geldi. Senegalli futbolcunun mukavelesindeki madenin detayları belli oldu.

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Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun kontratında "özel madde" bulunuyor.

OPSİYON NASIL DEVREYE GİRECEK?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu sezon resmi maçların yarısında forma giymesi halinde Jakobs'un mukavelesi otomatikman uzayacak ve bir sene daha sarı-kırmızılı takımda kalacak.

Ismail Jakobs, Galatasaray'da yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret kazanıyor.
Başlık ResmiIsmail Jakobs, Galatasaray'da yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

TÜM KARŞILAŞMALARDA GÖREV ALDI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 7 resmi müsabakaya çıktı. Tüm maçlarda oynayan Jakobs, 6'sına ilk 11'de başladı, 1'inde sonradan oyuna dahil oldu. Senegalli futbolcu, bu süreçte 1 asist kaydetti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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