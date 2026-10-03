Galatasaray'da Jakobs gelişmesi: Sözleşmedeki "özel" madde ortaya çıktı

Galatasaray'ın Eylül 2024'te Monaco'dan 9 milyon euroya (1 milyon euro kiralama bedeli, 8 milyon euro bonservis) transfer ettiği Ismail Jakobs, "opsiyon" haberiyle futbol gündemine geldi. Senegalli futbolcunun mukavelesindeki madenin detayları belli oldu.

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Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun kontratında "özel madde" bulunuyor.

OPSİYON NASIL DEVREYE GİRECEK?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu sezon resmi maçların yarısında forma giymesi halinde Jakobs'un mukavelesi otomatikman uzayacak ve bir sene daha sarı-kırmızılı takımda kalacak.

Ismail Jakobs, Galatasaray'da yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

TÜM KARŞILAŞMALARDA GÖREV ALDI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 7 resmi müsabakaya çıktı. Tüm maçlarda oynayan Jakobs, 6'sına ilk 11'de başladı, 1'inde sonradan oyuna dahil oldu. Senegalli futbolcu, bu süreçte 1 asist kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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