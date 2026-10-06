Galatasaray'da 2 büyük belirsizlik: Okan Buruk ilk 11'ini değiştiriyor

Genelde milli maç aralarından sıkıntılı dönen Galatasaray'da, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşması öncesi iki büyük belirsizlik var.

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ALİ NACİ KÜÇÜK - Milli araya Amed Sportif Faaliyetler'in averajla gerisinde ikinci sırada giren Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SANCHEZ'İN YERİNE LEMİNA

Davinson Sanchez, 7 Eklm TSİ 02:45'te Peru ile oynayacak Kolombiya Milli Takımı'ndan yorgun dönecek. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçta 30 yaşındaki stoperi dinlendirmeyi planlıyor. Buruk, Sanchez'in yerine sakatlıktan yeni kurtulan Mario Lemina'yı hazırlıyor.

Davinson Sanchez - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

TORREIRA BELİRSİZ

Kasımpaşa mücadelesi için Uruguay Milli Takımı'ndan (6 Ekim'de Hindistan ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak) dönecek yıldız orta saha Lucas Torreira'nın ilk 11'deki yeri de belirsizliğini koruyor.

Lucas Torreira

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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