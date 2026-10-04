Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli arada çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti. Yıldız futbolcuya eşlik eden uzun namlulu silah taşıyan korumalar dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli arayı ülkesinde geçirirken çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti. Yıllar sonra mahallesine dönen yıldız futbolcu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Osimhen'in ziyareti sırasında mahallenin farklı noktalarına yıldız futbolcunun posterlerinin asıldığı görüldü. Eski komşularıyla bir araya gelen Nijeryalı golcü, mahalle sakinleriyle sohbet ederek geçmiş günlerini yad etti.

Osimhen’in memleket ziyaretinde dikkat çeken görüntü: Etrafını korumalar sardı

UZUN NAMLULU KORUMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Osimhen'in ziyareti sırasında alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkatlerden kaçmadı. Yıldız futbolcunun çevresinde çok sayıda güvenlik görevlisi bulunurken, bazı korumaların uzun namlulu silah taşıdığı görüldü.

Kalabalığın arasında güvenlik güçlerinin eşliğinde ilerleyen Osimhen'in görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Osimhen’in memleket ziyaretinde dikkat çeken görüntü: Etrafını korumalar sardı

ÇOCUKLUĞUNUN İZLERİNE DÖNDÜ

Olusosun, Osimhen'in doğup büyüdüğü ve futbol kariyerinin ilk adımlarını attığı bölge olarak biliniyor. Nijeryalı futbolcu, ziyareti kapsamında çocukluğunda eğitim gördüğü Olusosun Community School'a da gitti.

Mahallesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yoğun ilgi gören Osimhen'in, kendisini karşılayan vatandaşlarla yakından ilgilendiği aktarıldı.

Osimhen, çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti

TEDAVİSİNE NİJERYA'DA DEVAM EDİYOR

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un izniyle milli arayı Nijerya'da geçirme kararı aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala