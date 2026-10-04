Osimhen’in memleket ziyaretinde dikkat çeken görüntü: Etrafını korumalar sardı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli arada çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti. Yıldız futbolcuya eşlik eden uzun namlulu silah taşıyan korumalar dikkat çekti.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli arayı ülkesinde geçirirken çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti. Yıllar sonra mahallesine dönen yıldız futbolcu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Osimhen'in ziyareti sırasında mahallenin farklı noktalarına yıldız futbolcunun posterlerinin asıldığı görüldü. Eski komşularıyla bir araya gelen Nijeryalı golcü, mahalle sakinleriyle sohbet ederek geçmiş günlerini yad etti.
UZUN NAMLULU KORUMALAR DİKKAT ÇEKTİ
Osimhen'in ziyareti sırasında alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkatlerden kaçmadı. Yıldız futbolcunun çevresinde çok sayıda güvenlik görevlisi bulunurken, bazı korumaların uzun namlulu silah taşıdığı görüldü.
Kalabalığın arasında güvenlik güçlerinin eşliğinde ilerleyen Osimhen'in görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
ÇOCUKLUĞUNUN İZLERİNE DÖNDÜ
Olusosun, Osimhen'in doğup büyüdüğü ve futbol kariyerinin ilk adımlarını attığı bölge olarak biliniyor. Nijeryalı futbolcu, ziyareti kapsamında çocukluğunda eğitim gördüğü Olusosun Community School'a da gitti.
Mahallesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yoğun ilgi gören Osimhen'in, kendisini karşılayan vatandaşlarla yakından ilgilendiği aktarıldı.
TEDAVİSİNE NİJERYA'DA DEVAM EDİYOR
Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un izniyle milli arayı Nijerya'da geçirme kararı aldı.