Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Osimhen’in memleket ziyaretinde dikkat çeken görüntü: Etrafını korumalar sardı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Osimhen’in memleket ziyaretinde dikkat çeken görüntü: Etrafını korumalar sardı
Başlık ResmiOsimhen’in memleket ziyaretinde dikkat çeken görüntü: Etrafını korumalar sardı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli arada çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti. Yıldız futbolcuya eşlik eden uzun namlulu silah taşıyan korumalar dikkat çekti.

Kaydet
|

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli arayı ülkesinde geçirirken çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti. Yıllar sonra mahallesine dönen yıldız futbolcu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Osimhen'in ziyareti sırasında mahallenin farklı noktalarına yıldız futbolcunun posterlerinin asıldığı görüldü. Eski komşularıyla bir araya gelen Nijeryalı golcü, mahalle sakinleriyle sohbet ederek geçmiş günlerini yad etti.

Osimhen’in memleket ziyaretinde dikkat çeken görüntü: Etrafını korumalar sardı
Başlık ResmiOsimhen’in memleket ziyaretinde dikkat çeken görüntü: Etrafını korumalar sardı

UZUN NAMLULU KORUMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Osimhen'in ziyareti sırasında alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkatlerden kaçmadı. Yıldız futbolcunun çevresinde çok sayıda güvenlik görevlisi bulunurken, bazı korumaların uzun namlulu silah taşıdığı görüldü.

Kalabalığın arasında güvenlik güçlerinin eşliğinde ilerleyen Osimhen'in görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Osimhen’in memleket ziyaretinde dikkat çeken görüntü: Etrafını korumalar sardı
Başlık ResmiOsimhen’in memleket ziyaretinde dikkat çeken görüntü: Etrafını korumalar sardı

ÇOCUKLUĞUNUN İZLERİNE DÖNDÜ

Olusosun, Osimhen'in doğup büyüdüğü ve futbol kariyerinin ilk adımlarını attığı bölge olarak biliniyor. Nijeryalı futbolcu, ziyareti kapsamında çocukluğunda eğitim gördüğü Olusosun Community School'a da gitti.

Mahallesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yoğun ilgi gören Osimhen'in, kendisini karşılayan vatandaşlarla yakından ilgilendiği aktarıldı.

Osimhen, çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti
Başlık ResmiOsimhen, çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti

TEDAVİSİNE NİJERYA'DA DEVAM EDİYOR

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un izniyle milli arayı Nijerya'da geçirme kararı aldı.

BAKMADAN GEÇME
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'da Jakobs gelişmesi: Sözleşmedeki "özel" madde ortaya çıktı
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.