Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Kasımpaşa tek attı 3 aldı: Eyüpspor'da hasret 6 maça çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kasımpaşa tek attı 3 aldı: Eyüpspor'da hasret 6 maça çıktı
Başlık ResmiKasımpaşa tek attı 3 aldı: Eyüpspor'da hasret 6 maça çıktı

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Eyüpspor engelini 1-0'lık skorla kayıpsız geçti. Eflatun-sarılılar ise art arda 6'ıncı maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kaydet
|
Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Kasımpaşa ile Eyüpspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig 9'uncu hafta mücadelesinde istediği alan takım, 1-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu - Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı
Başlık ResmiKasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu - Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 37'nci dakikada Polonyalı orta saha Adrian Benedyczak kaydetti.

Adrian Benedyczak
Başlık ResmiAdrian Benedyczak

Ligde son sırada bulunan Eyüpspor, 9 maç sonunda 3 puanda kaldı. Üst üste 2'nci galibiyetini elde eden Kasımpaşa ise puanını 16'ya yükseltti.

EYÜPSPOR 0-1 KASIMPAŞA

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Akarsu, Ali Can Alp, Selim Şenöz
Eyüpspor: Emre Bilgin, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Simone Giordano, Chandrel Massanga, David Costa (Charles-Andre Raux Yao Dk.73), Taşkın İlter (Abdelhamid Sabiri Dk. 66), Konrad Michalak (Mete Kaan Demir Dk. 46), Lenny Pintor (Bilal Boutobba Dk. 73), Yusuf Barası (Anıl Yaşar Dk. 84)
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Elson Mendes (Marcus Rafferty Dk.79), Kerem Demirbay, Jesuran Rak-Sakyi (Thiemoko Diarra Dk. 90), Haris Hajradinovic (Andri Baldursson Dk. 62), Ali Yavuz Kol (Atakan Müjde Dk. 90), Adrian Benedyczak (Güven Yalçın Dk.79)
Gol: Adrian Benedyczak (Dk. 37) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa)

ÖNERİLEN HABERLER
Derbi el yakıyor: Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı
SPOR

Derbi el yakıyor: Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.