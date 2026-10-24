Kasımpaşa tek attı 3 aldı: Eyüpspor'da hasret 6 maça çıktı
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Eyüpspor engelini 1-0'lık skorla kayıpsız geçti. Eflatun-sarılılar ise art arda 6'ıncı maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Kasımpaşa ile Eyüpspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig 9'uncu hafta mücadelesinde istediği alan takım, 1-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 37'nci dakikada Polonyalı orta saha Adrian Benedyczak kaydetti.
Ligde son sırada bulunan Eyüpspor, 9 maç sonunda 3 puanda kaldı. Üst üste 2'nci galibiyetini elde eden Kasımpaşa ise puanını 16'ya yükseltti.
EYÜPSPOR 0-1 KASIMPAŞA
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Akarsu, Ali Can Alp, Selim Şenöz
Eyüpspor: Emre Bilgin, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Simone Giordano, Chandrel Massanga, David Costa (Charles-Andre Raux Yao Dk.73), Taşkın İlter (Abdelhamid Sabiri Dk. 66), Konrad Michalak (Mete Kaan Demir Dk. 46), Lenny Pintor (Bilal Boutobba Dk. 73), Yusuf Barası (Anıl Yaşar Dk. 84)
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Elson Mendes (Marcus Rafferty Dk.79), Kerem Demirbay, Jesuran Rak-Sakyi (Thiemoko Diarra Dk. 90), Haris Hajradinovic (Andri Baldursson Dk. 62), Ali Yavuz Kol (Atakan Müjde Dk. 90), Adrian Benedyczak (Güven Yalçın Dk.79)
Gol: Adrian Benedyczak (Dk. 37) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa)