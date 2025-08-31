Kavga edecekler! Sergen Yalçın’ın, Başkan Serdal Adalı’ya verdiği güvence

MURAD TAMER -Beşiktaş’a geri dönen teknik direktör Sergen Yalçın henüz imzası kurumadan bugün Alanyaspor deplasmanında takımın başında olacak.

KABUL EDİLEMEZ

Ole Gunnar Solskjaer’in gönderilmesinin hemen ardından Başkan Serdal Adalı’yla sabaha kadar süren bir toplantı gerçekleştiren ve takımın son zamanlardaki performansına da ciddi eleştirilerde bulunan Sergen Hoca, Beşiktaş’ın bu kadar pasif bir görüntü çizmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

TAM KONSANTRASYON

∂ İlk işi olarak takımın üzerindeki miskinliği ve ölü toprağını atacağını belirten Yalçın, Beşiktaş’ın maç kaybedebileceğini ama ruhunu kaybetmeyeceğini söyledi. Takımı temassız ve rakibi izleyen ruh hâlinden kurtaracağını belirten şampiyon apoletli teknik adam, taraftarın sahada kavga eden bir Beşiktaş izleyeceğinin şimdiden garantisini verdi. Sergen Yalçın’ın ayrılacak futbolcularla ilgili kararı Alanyaspor maçının ardına bıraktığı öğrenildi.

SAHAYA İNDİ

Sergen Yalçın, imzayı attıktan sonra siyah beyazlı idman tişörtünü giyip sahaya indi. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Yalçın, “Sahada savaşan bir takım istiyorum” dedi.