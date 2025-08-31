Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kavga edecekler! Sergen Yalçın’ın, Başkan Serdal Adalı’ya verdiği güvence

Kavga edecekler! Sergen Yalçın’ın, Başkan Serdal Adalı’ya verdiği güvence

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kavga edecekler! Sergen Yalçın’ın, Başkan Serdal Adalı’ya verdiği güvence
Beşiktaş, Sergen Yalçın, Serdal Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü, Fikstür, Alanyaspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’a geri dönen şampiyon teknik adam, ilk iş olarak takımın üzerindeki ölü toprağını atmak istiyor

MURAD TAMER -Beşiktaş’a geri dönen teknik direktör Sergen Yalçın henüz imzası kurumadan bugün Alanyaspor deplasmanında takımın başında olacak.

KABUL EDİLEMEZ

Ole Gunnar Solskjaer’in gönderilmesinin hemen ardından Başkan Serdal Adalı’yla sabaha kadar süren bir toplantı gerçekleştiren ve takımın son zamanlardaki performansına da ciddi eleştirilerde bulunan Sergen Hoca, Beşiktaş’ın bu kadar pasif bir görüntü çizmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

TAM KONSANTRASYON

∂ İlk işi olarak takımın üzerindeki miskinliği ve ölü toprağını atacağını belirten Yalçın, Beşiktaş’ın maç kaybedebileceğini ama ruhunu kaybetmeyeceğini söyledi. Takımı temassız ve rakibi izleyen ruh hâlinden kurtaracağını belirten şampiyon apoletli teknik adam, taraftarın sahada kavga eden bir Beşiktaş izleyeceğinin şimdiden garantisini verdi. Sergen Yalçın’ın ayrılacak futbolcularla ilgili kararı Alanyaspor maçının ardına bıraktığı öğrenildi.

SAHAYA İNDİ 

Sergen Yalçın, imzayı attıktan sonra siyah beyazlı idman tişörtünü giyip sahaya indi. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Yalçın, “Sahada savaşan bir takım istiyorum” dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ali Naci Küçük yazdı: Patron kurtardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Naci Küçük yazdı: Patron kurtardı - SporAli Naci Küçük yazdı: Patron kurtardıArda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu! Real Madrid-Mallorca maçında tartışmalı anlar - SporArda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu!Fenerbahçe’den kaleye Ederson hamlesi! Galatasaray’ın transfer listesindeydi - SporFenerbahçe’den kaleye Ederson hamlesi!Galibiyet 90+3'te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü - SporGalibiyet 90+3'te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndüA Milli Basketbol Takımı son 16'da! Türkiye 95 - 54 Portekiz - SporA Milli Basketbol Takımı son 16'da!Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı - SporFenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...