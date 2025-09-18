Kayserispor'a kötü haber! Carlos Mane'nin kaçıracağı maçlar belli oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Carlos Mane'nin sakatlık durumu belli oldu, Portekizli futbolcunun, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Kayserispor'a Carlos Mane’den kötü haber var. Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayseri’de oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcuda, yapılan kontroller sonucu yırtık tespit edildi. 31 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı.
4 MAÇTA YOK
Sakatlığı sebebiyle 3 hafta formasından uzak kalacak olan Carlos Mane'nin; Antalyaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Trabzonspor maçlarını kaçırması bekleniyor.
