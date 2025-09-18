Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayserispor'a kötü haber! Carlos Mane'nin kaçıracağı maçlar belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Carlos Mane'nin sakatlık durumu belli oldu, Portekizli futbolcunun, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kayserispor'a Carlos Mane’den kötü haber var. Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayseri’de oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcuda, yapılan kontroller sonucu yırtık tespit edildi. 31 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı.

4 MAÇTA YOK

Sakatlığı sebebiyle 3 hafta formasından uzak kalacak olan Carlos Mane'nin; Antalyaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Trabzonspor maçlarını kaçırması bekleniyor.

