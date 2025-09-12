Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kayserispor'a Danimarka'dan golcü: 2 yıllık anlaşma

Kayserispor'a Danimarka'dan golcü: 2 yıllık anlaşma

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kayserispor&#039;a Danimarka&#039;dan golcü: 2 yıllık anlaşma
Kayserispor, Transfer, Süper Lig, Danimarka, Nijerya, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son olarak Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha'yı kadrosuna kattı.

Zecorner Kayserispor, yeni golcüsüne kavuştu. Süper Lig kulübü, 29 yaşındaki Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha'nın transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, German Onugkha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şehirden köye dönüp başladılar! Emekli profesör ve arkadaşları ekonomiye katkı sunuyorSamsung s26 ultra ne zaman çıkacak? Özelikleri ve fiyatı merak ediliyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan açıklaması: Hepsi magazin! - SporBurak Yılmaz'dan Selçuk İnan açıklaması: Hepsi magazin!FIFA'dan Türk kulübüne "6 puan silme" cezası! Eksi 30'a düştüler - SporFIFA, Türk ekibinin 6 puanını daha sildi! Eksi 30'a düştülerSüper Lig'e yıllarca damga vurmuşlardı! Efsane kulübe haciz: İşte nedeni... - SporSüper Lig zirvesinden kabus günlere! Haciz geldi: Nedeni...Tedesco için sürpriz kutlama! Doğum günü mesajı dikkat çekti - SporTedesco için sürpriz kutlama! Doğum günü mesajı dikkat çektiMourinho'nun yeni adresini duyurdu: Teklifi kabul edecek - SporMourinho'nun yeni adresini duyurduBeşiktaş'ın listesindeydi! FIFA onay verdi, transfer açıklandı - SporBeşiktaş'ın listesindeydi! FIFA onayladı, transfer açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...