Kayserispor'a Danimarka'dan golcü: 2 yıllık anlaşma
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son olarak Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha'yı kadrosuna kattı.
Zecorner Kayserispor, yeni golcüsüne kavuştu. Süper Lig kulübü, 29 yaşındaki Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha'nın transferini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, German Onugkha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
