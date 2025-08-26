Kazakistan ekibi tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde! Kairat Celtic'i penaltıda eleyerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı
Kazakistan ekibi Kairat, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Celtic'i penaltıda eleyerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı. 1. ön elemeden başlayan Kairat tarih yazdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Kazakistan ekibi Kairat, Almatı'da Celtic'i konuk etti. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
90 DAKİKADAN GOL SESİ ÇIKMADI
İskoçya'da oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından bugün de gol sesi çıkmazken, karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi.
Uzatma dakikalarında da iki ekip gol bulamazken, seri penaltı atışlarına geçildi.
KAZAK KALECİ KALEDE DEVLEŞTİ
Ev sahibinde kaleci Anarbekov, 3 penaltı atışında kurtarış yaptı. Kazakistan takımı, penaltı atışlarında güçlü rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağlayarak lig aşamasına katılım hakkı elde etti.
KAİRAT TARİH YAZDI
Kairat, Şampiyonlar Ligi elemelerine 1. turdan başlarken, sırasıyla Olimpija, KuPS Kuopio, Slovan Bratislava ve Celtic'i eleyerek tarih yazdı.
