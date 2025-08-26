Mourinho'dan yönetime transfer eleştirisi! Şampiyonlar Ligi kulüp için hayati öneme sahip olsaydı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, lig aşamasına kalabilmek için Benfica'ya konuk olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho açıklamaları;

"BENFICA ÇOK İYİ BİR TAKIM"

"Sanırım Setubal şehrinde benim ismimle anılan bir sokak var. Bruno Lage benim kariyerimin başından bu yana geçmişimi çok iyi bilir. Onu çok severim, bana saygı duyduğunu da biliyorum. Benfica, çok iyi bir takım. Güçlü ve tecrübeli bir oyuncular aldılar. Kompakt bir takım. Savunmada sağlam bir takım. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Ancak yarın kazanmaktan başka hedefimiz yok

"ATMOSFERDEN ETKİLENMEYECEĞİZ"

Portekizli taraftarlardan çekinmediklerini söyleyen Mourinho, "Takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarlarının coşkusu bir unsur ama bundan olumsuz olarak etkilenmeyecek Fenerbahçe." dedi.

"BRUNO LAGE İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Bruno Lage'ye saygı duyduğunu söyleyen Jose Mourinho, "Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

"AÇIKLAMA YAPAN KİŞİYİ TANIMIYORUM"

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın demecinin hatırlatılması sonrası, "Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum" dedi.

"TEK HEDEF KAZANMAK"

Benfica boş alanları iyi dolduran bir rakip olduğunu söyleyen Mourinho, "İşin gerçeği Benfica'nın dengeli bir takım olduğunu söylemek isterim. Tek hedefimiz kazanmak." dedi.

"BU TÜRDEN KADROM YOK"

İlk 11'de hangi futbolcuların olacağına dair soruya cevap veren Mourinho, "Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler oluşturmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürpriz yapmak için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

"ÇABA SARF EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Portekizli çalıştırıcı, transfer dönemi hakkında şu sözleri sarf etti;

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."