Kevin Durant, Shaquille O'Neal'ı solladı geçti, NBA tarihinde en skorer 8. sıraya yerleşti
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Philadelphia 76ers'ı 115-102 mağlup etti. Maçta 22 sayı atan Kevin Durant, Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak, tarihin en skorer oyuncuları listesinde 8. sıraya yerleşti.
NBA'e önceki gün oynanan 8 maçla devam edildi. Phoneix Suns forması giyen Kevin Durant, Philadelphia 76ers karşısında tarihe geçti. Karşılaşmada 22 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokla oynayan Durant, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncuları sıralamasında 8. sıraya yerleşti. O'Neal 28 bin 596 sayıda bulunuyor.
Bu sezon 40.galibiyetine ulaşan Suns'ta üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulan Grayson Allen 32 sayı, 5 asist ve Devin Booker 18 sayı, 9 ribaunt, 11 asistle oynadı. 76ers ise bu sezon 31.mağlubiyetini aldı.
ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 6 SAYI, 3 RİBAUNT
Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz ise Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'a, 119-107 mağlup oldu. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 3 ribauntla tamamladı.
İŞTE GECEDE ALINAN SONUÇLAR
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 103-122
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 104-107
Toronto Raptors-Sacramento Kings: 89-123
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 122-119
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 119-107
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 103-116
Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 115-102
Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 137-116