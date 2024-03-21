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Haberler > Spor > Kevin Durant, Shaquille O'Neal'ı solladı geçti, NBA tarihinde en skorer 8. sıraya yerleşti

Kevin Durant, Shaquille O'Neal'ı solladı geçti, NBA tarihinde en skorer 8. sıraya yerleşti

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Kevin Durant, Shaquille O&#039;Neal&#039;ı solladı geçti, NBA tarihinde en skorer 8. sıraya yerleşti

Spor Haberleri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Philadelphia 76ers'ı 115-102 mağlup etti. Maçta 22 sayı atan Kevin Durant, Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak, tarihin en skorer oyuncuları listesinde 8. sıraya yerleşti.

NBA'e önceki gün oynanan 8 maçla devam edildi. Phoneix Suns forması giyen Kevin Durant, Philadelphia 76ers karşısında tarihe geçti. Karşılaşmada  22 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokla oynayan Durant, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncuları sıralamasında 8. sıraya yerleşti. O'Neal 28 bin 596 sayıda bulunuyor.

Bu sezon 40.galibiyetine ulaşan Suns'ta üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulan Grayson Allen 32 sayı, 5 asist ve Devin Booker 18 sayı, 9 ribaunt, 11 asistle oynadı. 76ers ise bu sezon 31.mağlubiyetini aldı. 

Kevin Durant, Shaquille O'Neal'ı solladı geçti, NBA tarihinde en skorer 8. sıraya yerleşti - 1. Resim

ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 6 SAYI, 3 RİBAUNT

Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz ise Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'a, 119-107 mağlup oldu.  Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

İŞTE GECEDE ALINAN SONUÇLAR

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 103-122

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 104-107

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 89-123

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 122-119

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 119-107

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 103-116

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 115-102

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 137-116

Düzenleyen:  - Spor
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