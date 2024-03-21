Ankara'da korkutan alevler: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir depoda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 107. Cadde'de bulunan bir depoda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin korkutan alevlere müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı