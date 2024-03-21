Ankara'da korkutan alevler: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Mart 2024 10:50 - Güncelleme: 21 Mart 2024 10:54 - Güncelleme:

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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir depoda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.