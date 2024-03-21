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Haberler > Gündem > Ankara'da korkutan alevler: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Ankara'da korkutan alevler: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir depoda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 107. Cadde'de bulunan bir depoda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin korkutan alevlere müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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