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Haberler > Ekonomi > Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni karar! Kısmi ödeme süreci 1 Temmuz'da başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni karar! Kısmi ödeme süreci 1 Temmuz'da başlıyor

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Bireysel Emeklilik Sistemi&#039;nde yeni karar! Kısmi ödeme süreci 1 Temmuz&#039;da başlıyor

Ekonomi Haberleri

Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir karar alındı. Buna göre daha önce mart olarak belirlenen kısmi ödemeye geçiş süreci ertelendi. Karara göre BES'te kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz'da başlayacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurum tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

KISMI ÖDEME 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK 

Buna göre, daha önce yayım tarihinden altı ay sonra başlayacağı açıklanan kısmi ödemenin, 1 Temmuz 2024 tarihinde başlaması kararlaştırıldı.

MARTTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİ

Yönetmelik 26 Eylül 2023 tarihinde yayımlanırken, yürürlüğe 26 Mart 2023'te girmesine karar verilmişti.

Söz konusu yönetmeliğe göre, bireysel emeklilik sistemindeki kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, belirli koşullarda birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın evlilik, konut alımı, eğitim ve doğal afetler nedeniyle kısmen ödenmesi için emeklilik sigortası şirketine başvurabiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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