'Kim gelirse fark etmez' diyen Montella yeni hedefi gösterdi: Tarih yazmaya devam

A Millî Takım’ın hocası, “Haksız eleştirilere rağmen tarihî başarı elde ettik. Enerjimizi geri kazanacağız” derken İsmail Yüksek’in “Bize en çok millî formayı giyen eski isimlerin eleştirileri ağır geldi ama aynı zamanda bizi motive etti” sözleri dikkat çekti

Evet yine zor oldu ama güzel oldu. Altıncı defa katıldığımız EURO 2024’te Çekya’yı 2-1 yenerek gruptan çıktık tarih yazdık. Hem de turnuvanın en genç (25,8 ortalama) takımıyla. Gürcistan galibiyetiyle moralli başlayıp, Portekiz’den fark yediğimizde karamsar bir hava vardı. Futbolumuz da umut vermiyordu. Bizim çocukları fazlasıyla hırpaladık. Hedef tahtasına Vincenzo Montella’yı koyduk. Sonuç gergin geçen ve son ana kadar savaş verilen Çekya karşısında galibiyet ve son 16 bileti. Rakip ise mart ayındaki özel maçta altı gol yediğimiz Avusturya. Ve söz de Montella ile İsmail Yüksek’in dikkati çeken açıklamalarında…

HAK ETMEDİĞİMİZ ELEŞTİRİLER

“Gruptan çıkarak tarîhi bir başarıya imza attık” diyen İtalyan çalıştırıcı Montella “Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kaldık ama bunun üstesinden gelmeyi başardık. İkinci golden sonra omzumuzdan büyük bir yük kalktı. Biraz daha az acı çekebilirdik, hayatımızı daha az zorlaştırabilirdik ama hepsi bu oyunun parçası. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Bu zaferi kutlamak ve tadını çıkarmak istiyoruz. Hak ettik, çok çalıştık yarından itibaren tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. İki önemli eksiğimiz var ama hemen toparlanıp enerjimizi geri kazanmalıyız, önümüze umutla bakmalıyız” ifadelerini kullandı.

İNANMAYANLARA KARŞI...

Birlik beraberlik mesajı veren İsmail Yüksek’in de sitemi vardı. Yüksek “En çok üzen geçmişte bu formayı giyenlerin bizleri eleştirmesi çok ağır oluyor. Bu formanın değerini bilmeleri lazım aslında. Bunlar bizi hırslandırmadı desem yalan olur. Maçtan önce aramızda bir konuşma yaptık. Maçtan önceki aramızdaki konuşmanın özetinde bize inanmayanlara karşı sahaya çıkıp bu mücadeleyi göstermemiz vardı. Gerçekten birlik olmamız gerekiyor. Ülkemiz birlik olunca önümüzde kimse duramıyor. Bunu sizler de bizler de biliyoruz. Artık bu eleştirilerden ziyade destek olunması çok mutlu eder bizleri” dedi.

KENDİ ÜLKESİNİ SEVMEYENLERE...

Maç sonu üçlü çektiren Vincenzo Montella “On birde sahaya çıkan oyuncularımızın yalnızca üçü daha önce Avrupa Şampiyonası’nda oynadı. Ben baskının üstesinden gelebiliyorum ama onlar!.. İronik olacak belki ama kasıtlı olarak kendi ülkesini sevmeyenlerin baskısıydı bu. Millî takımı sevmeyenlerin oluşturduğu bir baskıydı. Bu takım son 10 ay içinde inanılmaz sonuçlar elde etti, tarih yazdı. İnanıyorum ki gruptan çıkma başarımız sayesinde biraz daha rahatlayacağız, daha az duygusal olacağız” dedi.

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REKORLARA GİRDİK

- En golcü takım: Almanya (8)

- En savunmacı takım: İspanya (gol yemedi)

- En çok kurtarış (20) yapan kaleci: Mamardashvili (Gürcistan)

- En golcü (3) futbolcu: Mikautadze (Gürcistan)

- En çok asist (2) yapan futbolcular: Dennis Man, Ante Budimir, Remo Freuler, Juraj Kucka, Alexander Prass ve Nathan Ake

- Atılan toplam gol: 81

- Maç başına gol ortalaması: 2,25

- En çok golün atıldığı bölüm: 16-30. dakika arası

- Çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu: Arda Güler (19 yaş 114 gün)

- Turnuva tarihinin en genç oyuncusu: Lamine Yamal (16 yaş 338 gün)

- Turnuva tarihinin en yaşlı oyuncusu : Pepe (41 yaş 117 gün)

- En fazla kart çıkan (18) maç: Türkiye-Çekya

- Açılıştaki en farklı galibiyet: Almanya-İskoçya (5-1)

- Turnuva tarihinin en erken (23. saniye) golü: Bajrami (Arnavutluk)

- Turnuvanın en yaşlı golcüsü: Modric (38 yaş 289 gün)

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YOLUMUZDAKİ RAKİPLER UYGUN

Final niye olmasın?

Grup ikincisi olan millîlerimiz, Avusturya ile eşleşti. Sonraki turdaki muhtemel rakiplerimiz Hollanda-Romanya, sonrasında İngiltere-Slovakya ve İsviçre-İtalya eşleşmesinden gelecek ülkeler. Almanya, İspanya ve Fransa gibi favori ülkeler ise finale kadar yok.