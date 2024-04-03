Arda Güler'in inanılmaz değişimi! Son halini görenler şaşkına döndü

Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler her ne kadar çok fazla süre bulamasa da, adından sıkça söz ettiriyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti ile tartıştığı ve sezon sonunda kiralık olarak gönderileceği iddia edilen Arda Güler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Güler'in değişimi inanılmaz.

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler bu kez süre bulamaması ya da transfer haberleriyle değil, son haliyle gündemde.

Carlo Ancelotti ile süre alamaması konusunda tartıştığı öne sürülen Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Madrid'in Güler'i bonservisiyle gönderme konusunda tamamen kapıları kapattığı ancak süre garantili bir kiralama formülüne sıcak baktığı iddia edilmişti.

Bir yandan da form tutmaya devam eden Güler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Fiziksel olarak daha güçlü olmak için spor salonunda epey vakit geçiren Güler, çalışmalarından kareler paylaştı.

İŞTE GÜLER'İN O PAYLAŞIMLARI

Antrenmanlardaki ilerlemesi açık açık belli olan Güler herkesi şaşırttı.

Güler'in yorum ve beğeni yağan kareleri, Fenerbahçe dönemindeki kareleriyle karşılaştırıldı.

Güler'in değişimi takipçilerin gözünden kaçmadı ve yorum yağdı. Öte yandan tenis kortunda da paylaşım Güler'in paylaşımı beğeni yağmurunda tutuldu. Paylaşıma takım arkadaşı Camavinga da yorum yaptı.