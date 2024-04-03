Elveda Real Madrid! Carlo Ancelotti ile tartışma sonrası Arda Güler'e yol göründü! Yeni takımını böyle duyurdular

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Carlo Ancelotti ile bir tartışma yaşadığı ve "Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum" dediği iddia edildi. İspanyol basınında Güler hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Güler'in, sezon sonunda takımdan gönderileceği iddia edildi. İşte o haberin detayları.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan biri olan Arda Güler, her ne kadar İspanyol basının radarından çıkmasa da, takımında süre bulmakta sıkıntı yaşıyor. Öyle ki önceki gün yayınlanan bir haberde Arda Güler'in, teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir tartışma yaşadığı, daha fazla süre almak istediği ve sıradan bir oyuncu olmak istemediğini söylediği iddia edilmişti.

İspanyol basını bu kez, Güler'in sezon sonunda takımdan gönderileceğini iddia etti. Madrid Universal adlı sitenin haberine göre Güler'in, Madrid'teki dönemi sona erecek gibi görünüyor.

TAKIMINI DUYURDULAR

Haberde Real Madrid'in, Arda Güler transferinde Barcelona'yı ekarte ettiği, Güler için epey çalkantılı olan ilk sezonun ardından Madrid döneminin geçici olarak sona ereceği ifadeleri yer aldı.

La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın, yaz aylarında Güler'i kiralamak istediği iddia edilen haberde, Sociedad'ın hali hazırda Güler'i yakından takip ettiği ifade edildi.

Carlo Ancelotti'nin Güler'e, tamamen güvendiği ve öğrenmeye açık olduğu belirtilen haberde, 19 yaşındaki genç oyuncunun bu kadar az süre alarak gelişim sağlayabilmesinin mümkün olduğu da ifade edildi.