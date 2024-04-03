RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Elveda Real Madrid! Carlo Ancelotti ile tartışma sonrası Arda Güler'e yol göründü! Yeni takımını böyle duyurdular

Elveda Real Madrid! Carlo Ancelotti ile tartışma sonrası Arda Güler'e yol göründü! Yeni takımını böyle duyurdular

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Elveda Real Madrid! Carlo Ancelotti ile tartışma sonrası Arda Güler&#039;e yol göründü! Yeni takımını böyle duyurdular

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Carlo Ancelotti ile bir tartışma yaşadığı ve "Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum" dediği iddia edildi. İspanyol basınında Güler hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Güler'in, sezon sonunda takımdan gönderileceği iddia edildi. İşte o haberin detayları.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan biri olan Arda Güler, her ne kadar İspanyol basının radarından çıkmasa da, takımında süre bulmakta sıkıntı yaşıyor. Öyle ki önceki gün yayınlanan bir haberde Arda Güler'in, teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir tartışma yaşadığı, daha fazla süre almak istediği ve sıradan bir oyuncu olmak istemediğini söylediği iddia edilmişti. 

İspanyol basını bu kez, Güler'in sezon sonunda takımdan gönderileceğini iddia etti. Madrid Universal adlı sitenin haberine göre Güler'in, Madrid'teki dönemi sona erecek gibi görünüyor. 

Elveda Real Madrid! Carlo Ancelotti ile tartışma sonrası Arda Güler'e yol göründü! Yeni takımını böyle duyurdular - 1. Resim

TAKIMINI DUYURDULAR

Haberde Real Madrid'in, Arda Güler transferinde Barcelona'yı ekarte ettiği, Güler için epey çalkantılı olan ilk sezonun ardından Madrid döneminin geçici olarak sona ereceği ifadeleri yer aldı.

La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın, yaz aylarında Güler'i kiralamak istediği iddia edilen haberde, Sociedad'ın hali hazırda Güler'i yakından takip ettiği ifade edildi. 

Elveda Real Madrid! Carlo Ancelotti ile tartışma sonrası Arda Güler'e yol göründü! Yeni takımını böyle duyurdular - 2. Resim

Carlo Ancelotti'nin Güler'e, tamamen güvendiği ve öğrenmeye açık olduğu belirtilen haberde, 19 yaşındaki genç oyuncunun bu kadar az süre alarak gelişim sağlayabilmesinin mümkün olduğu da ifade edildi. 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
O hareketin sırrı ortaya çıktı! Ali Koç'a bir gönderme de Mauro Icardi'den: "Kıskançlık en iyi iltifattır" - SporO hareketin sırrı ortaya çıktı!G.Saray bu sezon tek yenilgisini aldığı Hatay’ı İcardi’nin golüyle yıktı: Rahat uyuyun ben varım - SporRahat uyuyun ben varımFenerbahçe’de tarihî genel kurul gerçekleşti! Lige devam kupaya veto! - SporLige devam kupaya veto!Volkan Demirel'den Muslera'ya maç sonu jesti! İkili arasında samimi anlar yaşandı - SporVolkan Demirel'den Muslera'ya maç sonu jesti! İkili arasında samimi anlar yaşandıDursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert cevap! 'İstenmeyen olaylar mı istiyorsun' - SporDursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert cevap! 'İstenmeyen olaylar mı istiyorsun'Okan Buruk'tan Ali Koç'a Süper Kupa cevabı! 'Bizim sorunumuz değil' - SporOkan Buruk'tan Ali Koç'a Süper Kupa cevabı! 'Bizim sorunumuz değil'Okan Buruk'un iç sahada bileği bükülmüyor! Lucescu'nun rekorunu tarihe gömdü - SporOkan Buruk'un iç sahada bileği bükülmüyor! Lucescu'nun rekorunu tarihe gömdüGalatasaray, Hatayspor'u devirdi! 3 puanı Icardi getirdi | Süper Lig 31. hafta - SporGalatasaray, Hatayspor'u tek golle geçtiTarihi genel kurul sona erdi! Fenerbahçe yönetimine 4 yetki verildi - SporTarihi genel kurul sona erdi! Fenerbahçe yönetimine 4 yetki verildiAli Koç'tan Süper Kupa açıklaması! 'Seyahat planı yapmayın' - SporAli Koç'tan Süper Kupa açıklaması! 'Seyahat planı yapmayın'
Sonraki Haber Yükleniyor...