İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Real Madrid Arda Güler'in transferi hakkında son kararını verdi! Taliplerin biri geliyor biri gidiyor

Real Madrid Arda Güler'in transferi hakkında son kararını verdi! Taliplerin biri geliyor biri gidiyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Real Madrid'in gündemi Arda Güler. 19 yaşındaki genç yıldız için taliplerin biri gelip, biri giderken Madrid, son kararını verdi. İşte Arda Güler'in transferi hakkında son karar.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, transfer gündemini karıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Liverpool ve Bayern Münih'in talip olduğu iddia edilen Güler'in transfer hakkında, Real Madrid cephesi son kararını verdi.

Real Madrid Arda Güler'in transferi hakkında son kararını verdi! Taliplerin biri geliyor biri gidiyor - 1. Resim

AVRUPA'YI KARIŞTIRDI

Güler'e İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İngiltere'den Tottenham'ın ilgilendiği yazılmış ve Real Madrid'in genç oyuncusunu kiralık gönderebileceği ifade edilmişti. Son olarak da Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile de adı anılmıştı.

GELECEĞİ BELLİ OLDU

Real Madrid, Güler hakkında son kararını verdi. Buna göre, Arda Güler yaz transfer döneminde kiralık olarak gidebilir ancak satış durumu söz konusu olmayacak.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Napoli'den ırkçılığa savaş! Futbolcular, Juan Jesus için diz çöktü - SporNapoli'den ırkçılığa savaş! Futbolcular, Juan Jesus için diz çöktüFenerbahçe kolları sıvadı! TFF'yi FIFA'ya şikayet edecek! Türkiye'nin FIFA üyeliği tehlikede - SporTFF'yi FIFA'ya şikayet edecekSüper Lig'den çekilmesi gündeme gelen Fenerbahçe'de yeni formül bulundu - SporSüper Lig'den çekilmesi gündeme gelen Fenerbahçe'de yeni formül bulunduBeşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste - SporBeşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan TFF'nin istifası çıktı! Görenler şaştı kaldı - SporSandıktan TFF'nin istifası çıktıEURO 2024'e aylar kala sürpriz karar! A Milli Takım oyuncularını sevindirecek gelişme - SporEURO 2024'e aylar kala sürpriz karar! A Milli Takım oyuncularını sevindirecek gelişmeKayseri'de bir seçmen oyunu Mauro Icardi'ye attı: "Hissiyatıma göre çare Icardi" - Spor"Çare Icardi"Wout Weghorst geri dönmek için ilk hamleyi yaptı! Süper Lig devine mesajını gönderdi: "Beni alın" - SporWeghorst geri dönüyor!39'luk Cristiano Ronaldo'dan resital! Hat-trick yaptı 3 puanı kazandırdı - Spor39'luk Cristiano Ronaldo'dan resital!Fenerbahçe'de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı Galatasaray derbisi bile muamma - SporFenerbahçe'de Fred krizi!
Sonraki Haber Yükleniyor...