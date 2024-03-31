Real Madrid Arda Güler'in transferi hakkında son kararını verdi! Taliplerin biri geliyor biri gidiyor

Real Madrid'in gündemi Arda Güler. 19 yaşındaki genç yıldız için taliplerin biri gelip, biri giderken Madrid, son kararını verdi. İşte Arda Güler'in transferi hakkında son karar.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, transfer gündemini karıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Liverpool ve Bayern Münih'in talip olduğu iddia edilen Güler'in transfer hakkında, Real Madrid cephesi son kararını verdi.

AVRUPA'YI KARIŞTIRDI

Güler'e İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İngiltere'den Tottenham'ın ilgilendiği yazılmış ve Real Madrid'in genç oyuncusunu kiralık gönderebileceği ifade edilmişti. Son olarak da Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile de adı anılmıştı.

GELECEĞİ BELLİ OLDU

Real Madrid, Güler hakkında son kararını verdi. Buna göre, Arda Güler yaz transfer döneminde kiralık olarak gidebilir ancak satış durumu söz konusu olmayacak.