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Haberler > Spor > Fenerbahçe kolları sıvadı! TFF'yi FIFA'ya şikayet edecek! Türkiye'nin FIFA üyeliği tehlikede

Fenerbahçe kolları sıvadı! TFF'yi FIFA'ya şikayet edecek! Türkiye'nin FIFA üyeliği tehlikede

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Fenerbahçe kolları sıvadı! TFF&#039;yi FIFA&#039;ya şikayet edecek! Türkiye&#039;nin FIFA üyeliği tehlikede

Spor Haberleri

Trabzonspor derbisinde yaşanan olaylar sonrası verilecek cezalar merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, futbolcularının ceza alması durumda ise FIFA'nın kapısını çalacak ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu şikayet edecek. İşte haberin detayları.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertliler ligden çekilme konusunun konuşulacağı bir Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Bir yandan da gözler gelecek cezalarda. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada "İnşallah futbolcularımıza ceza vermezler yoksa Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer" ifadelerini kullanmıştı. Koç'un bu sözlerinin altından ise bir yol haritası çıktı.

Fenerbahçe kolları sıvadı! TFF'yi FIFA'ya şikayet edecek! Türkiye'nin FIFA üyeliği tehlikede - 1. Resim

TFF'Yİ FIFA'YA ŞİKAYET EDECEK

Sarı-lacivertliler, futbolcularının ceza alması durumunda ise FIFA'nın kapısını çalacak. Sporx'in haberine göre; Hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin kulüp avukatlarıyla birlikte FIFA'ya kapsamlı bir raporla başvuracak ve olayların sorumlusu olarak maçı yöneten hakemler ve federasyon temsilcileri gösterilecek. 

FIFA ÜYELİĞİ TEHLİKEDE

Ayrıca hazırlanan raporda TFF kurumlarının bağımsız olmadığına dair örnekler verilecek. Türkiye'nin FIFA üyeliğinin de askıya alınması talebi de başvuru maddeleri arasında yer alacak. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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