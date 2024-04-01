Küllenen aşk bir kez daha alevlendi! Galatasaray İlkay Gündoğan için fırsat kolluyor

Kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona gibi takımların formasını giyen, Alman Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri olan İlkay Gündoğan, Süper Lig'e mi geliyor?

Manchester City kariyeri sonrası Barcelona'ya transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için İspanya günleri pek iyi geçmiyor. La Liga'da aradığını bulamayan Gündoğan, Katalan ekibinden ayrılmak istiyor.

Bu doğrultuda adı pek çok kulüpler yazılıp çizilen Gündoğan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

BİR KEZ DAHA GALATASARAY

Bu doğrultuda takım arayışlarını sürdüren Gündoğan önce Bundesliga'dan gelen teklifleri değerlendirecek. İlkay, Almanya’dan gelen teklifleri beğenmez ise bu kez Arabistan takımlarını dinleyecek.

Fanatik'in haberin göre; her ne kadar şansı zor olsa da Galatasaray, Gündoğan için fırsat kollayacak. Sarı-kırmızılıların önündeki tek yol ise Gündoğan'ın hem Almanya hem de Arabistan'ı reddetmesi.

Bunun için Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde orta saha transferini biraz bekletip, risk alacak.