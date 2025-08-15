Kulüpten olay taklaya "ibretlik" tepki! Gole sevinirken sezonu kapattı: O anlar kamerada
Rusya 2'nci Ligi'nde FC Dynamo Barnaul forması giyen Kirill Mogel, FC Orenburg-2 ile oynadıkları maçta attığı golü takla atarak kutladı. Bu sırada büyük bir talihsizlik yaşayan genç santraforun gol sevinci anı sosyal medyada gündem oldu. Dinamo Barnaul Kulübü, sakatlıkla ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
FC Dynamo Barnaul ile FC Orenburg-2 arasında oynanan karşılaşma talihsiz bir sakatlığa sahne oldu. Rusya 2. Ligi mücadelesini 2-0 kazanan ev sahibi ekipte 80'inci dakikada oyuna giren Kirill Mogel, sadece 4 dakika sonra fileleri havalandırırken, gol sonrasında yaşadığı sevinç yerini büyük bir üzüntüye bıraktı.
AMELİYAT OLACAK: 9 AY YOK
NTV Spor'da yer alan habere göre; golünü takla atarak kutlamak isteyen Mogel, dizlerinin üzerine sert şekilde düşerek sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Rus santraforun çekilen MR'ında, çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıktı. Ameliyat olacak futbolcunun 9 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı bildirildi.
Kirill Mogel'in takla atarken sakatlandığı anların videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
"BU OLAY İBRET OLSUN"
Dinamo Barnaul'dan sakatlıkla ilgili yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuya sitem dikkat çekti: Bu talihsiz olay, daha fazla gol atmak için çok fazla antrenman yapması ve gol sevincini daha az düşünmesi gereken genç futbolculara ibret olsun.