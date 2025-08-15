Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kulüpten olay taklaya "ibretlik" tepki! Gole sevinirken sezonu kapattı: O anlar kamerada

Kulüpten olay taklaya "ibretlik" tepki! Gole sevinirken sezonu kapattı: O anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor, Futbol, Sakatlık, Takla, Gol Sevinci, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya 2'nci Ligi'nde FC Dynamo Barnaul forması giyen Kirill Mogel, FC Orenburg-2 ile oynadıkları maçta attığı golü takla atarak kutladı. Bu sırada büyük bir talihsizlik yaşayan genç santraforun gol sevinci anı sosyal medyada gündem oldu. Dinamo Barnaul Kulübü, sakatlıkla ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

FC Dynamo Barnaul ile FC Orenburg-2 arasında oynanan karşılaşma talihsiz bir sakatlığa sahne oldu. Rusya 2. Ligi mücadelesini 2-0 kazanan ev sahibi ekipte 80'inci dakikada oyuna giren Kirill Mogel, sadece 4 dakika sonra fileleri havalandırırken, gol sonrasında yaşadığı sevinç yerini büyük bir üzüntüye bıraktı

Kulüpten olay taklaya "ibretlik" tepki! Gole sevinirken sezonu kapattı: O anlar kamerada - 1. Resim

AMELİYAT OLACAK: 9 AY YOK

NTV Spor'da yer alan habere göre; golünü takla atarak kutlamak isteyen Mogel, dizlerinin üzerine sert şekilde düşerek sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Rus santraforun çekilen MR'ında, çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıktı. Ameliyat olacak futbolcunun 9 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı bildirildi.

Kulüpten olay taklaya "ibretlik" tepki! Gole sevinirken sezonu kapattı: O anlar kamerada - 2. Resim

Kirill Mogel'in takla atarken sakatlandığı anların videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 

"BU OLAY İBRET OLSUN"

Dinamo Barnaul'dan sakatlıkla ilgili yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuya sitem dikkat çekti: Bu talihsiz olay, daha fazla gol atmak için çok fazla antrenman yapması ve gol sevincini daha az düşünmesi gereken genç futbolculara ibret olsun.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fırtına kapıda! 3 gün boyunca denize girmek yasaklandıİstanbul'da denize girmek yasak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da 5 milyon euroluk veda! 48 saatlik süre başladı - SporG.Saray'da 5 milyon euroluk veda! 48 saatlik süre başladıNBA yıldızına ölüm tehdidi! "Her şekilde para boşa gidiyor" - SporNBA yıldızına ölüm tehdidi yağıyor! "Hep para boşa gidiyor"Barış Alper transferinde "yüzde 20" gerçeği: Galatasaray'dan teklif gitti mi? 50 milyon euro... - SporTransferde "yüzde 20" gerçeği! 50 milyon euro...Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftaların programı açıklandı - SporSüper Lig'de 3 ve 4. haftaların programı! 3 maç ertelendiFenerbahçe'de ayrılık açıklandı! Bir dakika bile oynamadan Portekiz Ligi'ne gitti - SporF.Bahçe'de bir dakika oynamadan Portekiz'e gittiPFDK açıkladı: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon TL ceza! İşte nedeni... - SporF.Bahçe'ye görülmemiş ceza geldi! İşte nedeni...
Sonraki Haber Yükleniyor...