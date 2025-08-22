Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Konu kapandı"

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta önemnli pay sahiplerinden olan Mario Lemina, transfer iddiasıyla adından söz ettirmişti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, 31 yaşındaki futbolcu için son 48 saatte oyuncunun temsilcisiyle temasa geçen kulüpler olduğunu duyurmuştu. Gabonlu orta saha, transfer haberleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİME BAĞLIYIM"

Mario Lemina, "Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım. Konu kapandı" ifadelerini kullandı.