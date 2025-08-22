Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Konu kapandı"

Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Konu kapandı"

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Şubat 2025'te 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan kadrosuna kattığı Mario Lemina, son günlerde transfer haberleriyle gündeme geliyor. 31 yaşındaki Gabonlu orta saha, hakkında çıkan iddialara dair paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta önemnli pay sahiplerinden olan Mario Lemina, transfer iddiasıyla adından söz ettirmişti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, 31 yaşındaki futbolcu için son 48 saatte oyuncunun temsilcisiyle temasa geçen kulüpler olduğunu duyurmuştu. Gabonlu orta saha, transfer haberleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİME BAĞLIYIM"

Mario Lemina, "Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım. Konu kapandı" ifadelerini kullandı.

Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılacak mı?

