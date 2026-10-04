Lemina’nın eşine İstanbul’da çirkin hareket: Gerçeği öğrenince geri adım attılar

Galatasaraylı Mario Lemina’nın eşi Fanny Neguesha, Sarıyer’de bir mekanda bazı çalışanların kendisine yönelik tavrına tepki gösterdi. Neguesha, çalışanların davranışlarını eleştirirken, mekan yetkililerinin özür dilemesinin ardından yaptığı davete de sert sözlerle karşılık verdi.

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Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina’nın eşi Fanny Neguesha, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda yaşadığını belirttiği olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Neguesha, bir arkadaşıyla gittiği mekanda bazı çalışanların müşterilere yönelik tavırlarından rahatsız oldu. Çalışanları davranışları nedeniyle uyardığını belirten Neguesha, bunun ardından hakaret içeren bir tepkiyle karşılaştığını öne sürdü.

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YAŞADIKLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşadığı deneyimin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Neguesha, mekandaki bazı çalışanların tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç personelin müşterilere karşı davranış biçimini ciddi şekilde gözden geçirmeliler. Kaba, saldırgan ve saygısız davranışlarla karşılaşmak kabul edilemez. Farklı koşullar altında aynı muameleyi görüp görmeyeceğimizi sorgulama hakkımız var. Hiçbir müşteri, görünüşü veya geçmişi nedeniyle aşağılanmamalı, sözlü saldırıya uğramamalı veya farklı muamele görmemelidir."

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MEKANDAN ÖZÜR VE DAVET

Haberde yer alan bilgilere göre mekan yetkilileri, Neguesha'nın Mario Lemina'nın eşi olduğunu öğrendikten sonra bir aracı aracılığıyla kendisine ulaşmaya çalıştı.

Yetkililerin Neguesha'dan özür dilediği ve kendisini eşi Mario Lemina ile birlikte mekanda ağırlamak istediklerini ilettiği aktarıldı.

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"GERÇEKTEN ÇOK KOMİK"

Neguesha ise kendisine yapılan davete de tepki gösterdi. İnsanlara kimliklerine veya statülerine göre farklı davranılmasını kabul etmediğini vurgulayan Neguesha, yaşanan durumu şu sözlerle eleştirdi:

"İnsanlara farklı davranmaları asla kabul edilemez. Şimdi futbolcu eşi olduğumu öğrenince geri dönmemi istiyorlar, gerçekten bu davranışları çok komik..."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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