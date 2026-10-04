6 aylık hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin antrenmanında takımla birlikte çalıştı. İsmail Kartal'ın yeniden forma şansı vereceğini açıkladığı tecrübeli kaptan, sarı-lacivertlilerin yoğun fikstüründe orta saha rotasyonuna güç katacak.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için beklenen gün geldi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan tecrübeli futbolcu, 4 Ekim itibarıyla yeniden takımla çalışmalara başladı.

Cezası sona eren Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı. Tecrübeli oyuncunun çalışmalardaki performansının teknik heyet tarafından da olumlu karşılandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi! Mert Hakan Yandaş yeniden sahada

KARTAL'DAN MERT HAKAN'A GÜVEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, daha önce yaptığı açıklamada Mert Hakan Yandaş'ın takım içerisindeki rolüne dikkat çekmiş ve tecrübeli futbolcuya yeniden şans vereceğinin sinyalini vermişti.

Kartal, Mert Hakan hakkında, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi! Mert Hakan Yandaş yeniden sahada

ORTA SAHAYA ÖNEMLİ ALTERNATİF

Mert Hakan Yandaş'ın yeniden takıma dahil olması, Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu da genişletecek. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki bir aylık süreçte 6 kritik karşılaşmaya çıkacak.

Tecrübeli futbolcunun fiziksel ve sportif durumunun değerlendirilmesinin ardından bu yoğun fikstürde forma şansı bulması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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