Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Azerbaycan basınına verdiği röportajda Arda Güler'den geçmişte aldığı teknik direktörlük teklifine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hazırlık maçında Turan Tovuz'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu. Kartal, Azerbaycan'da gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, geçmişte kendisine Azerbaycan'dan gelen teknik direktörlük teklifini ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenini değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Arda Güler'le ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri: İlk oynatan benim

AZERBAYCAN'DA GÖRDÜĞÜ İLGİDEN MEMNUN

Bakü'de karşılaştıkları yoğun ilgiden dolayı Azerbaycan halkına teşekkür eden İsmail Kartal, kendilerine gösterilen sevginin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Kartal, "Bu, insanların bize duyduğu sevgi ve saygıyı temsil ediyor. Bizi burada görmek onları çok mutlu ediyor. Otele vardığımızda büyük bir saygı gördük. İnsanların bize gösterdiği sevgi bizi çok mutlu etti. Onlara çok minnettarız. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri: İlk oynatan benim

AZERBAYCAN'DAN GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI

Tecrübeli teknik adam, geçmişte Azerbaycan'dan teknik direktörlük teklifi aldığını da açıkladı.

"3-4 yıl önce Azerbaycan'dan menajerler aracılığıyla benzer bir teklif gelmişti. O zaman işler yolunda gitmemişti. Ama futbol böyle işte." diyen Kartal, o dönem gerçekleşmeyen bu görüşmenin ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri: İlk oynatan benim

'18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEYİZ'

Fenerbahçe'nin bu sezonki performansına da değinen Kartal, sarı-lacivertli takımın 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükselmesinin önemine vurgu yaptı.

Kartal, "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldik. Bunu teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte başardık. İlk maçımızda AS Roma ile 1-1 berabere kaldık, galibiyeti kaçırdık ama çok iyi oynadık. Umarım gerisi iyi gider." şeklinde konuştu.,

İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri: İlk oynatan benim

'ARDA GÜLER'İ İLK BEN OYNATTIM'

İsmail Kartal, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler hakkında da konuştu.

Milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüpteki gelişimine dikkat çeken Kartal, "Arda Güler bizden yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Onu Fenerbahçe A Takımı'nda ilk ben oynatmıştım." dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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