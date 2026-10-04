Aziz Yıldırım’ın “3-4 hafta sonra Lukaku’yu hiçbiriniz tanıyamayacaksınız” sözlerinin üzerinden henüz bir hafta geçerken Belçikalı yıldız, Türkiye karşısında sergilediği performansla dikkat çekti. Fiziksel olarak hazır görüntü veren Lukaku’nun Rizespor deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması beklenirken, 10 numara pozisyonunda ise Marco Asensio’nun görev alacağı belirtildi.

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Fenerbahçe’de sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı’nın Türkiye karşısında oynadığı maçta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Deneyimli golcünün fiziksel görüntüsü ve attığı gol, sarı-lacivertli camiada yakından takip edilirken, teknik direktör İsmail Kartal’ın da Rizespor deplasmanı için planını şekillendirdiği belirtildi.

Lukaku’dan Aziz Yıldırım’ı haklı çıkaran performans: İsmail Kartal kararını verdi

TÜRKİYE MAÇINDA PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Lukaku hakkında yaptığı açıklamada, “3-4 hafta sonra Lukaku'yu hiçbiriniz tanıyamayacaksınız. İnanmasam söylemem” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım’ın bu sözlerinin üzerinden henüz bir hafta geçerken Belçikalı santrforun milli takım formasıyla Türkiye karşısında ortaya koyduğu görüntü dikkat çekti. Lukaku, attığı golün yanı sıra fiziksel olarak hazır görüntüsüyle de öne çıktı.

Lukaku’dan Aziz Yıldırım’ı haklı çıkaran performans: İsmail Kartal kararını verdi

RİZE MAÇINDA FORVET LUKAKU, 10 NUMARA ASENSİO

Sabah’ın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın, Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya süreceği kadroyla ilgili planlamasında Lukaku’ya ileri uçta görev vermeyi düşünüyor

İsmail Kartal’ın Rizespor karşılaşmasındaki hücum planında 10 numara pozisyonunda ise Marco Asensio’nun forma giymesi öngörülüyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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