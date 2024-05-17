Liste yarışı hızlandı! Başkan adayları kongrede güçlü olmak için kulislerde

Mevcut başkan Ali Koç, yönetim kurulunu yenilemek için kolları sıvadı. Aziz Yıldırım da altı yıl öncesinin rövanşını alıp, camiaya verdiği şampiyonluk sözünü tutmak için çalışıyor…

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - F.Bahçe’de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında kıran kırana bir mücadele bekleniyor. Burak Çağlan Kızılhan, Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile yola devam edecek olan Koç, Erol Bilecik, Mehmet Dereli, Hüseyin Arslan, Ömer Okan, Bekir Erdem, İlker Dinçay ve Özgür Özaktaç gibi isimlerle yollarını ayıracak. Koç’un listesine 1907 Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk ile Acun Ilıcalı’yı alacağı öğrenildi.

ESKİ DOSTLARIYLA YÜRÜYOR

Yarın İstanbul dışında bir düğün organizasyonuna katılıp sonrasında temaslara başlayacak Aziz Yıldırım’ın ise eski yol arkadaşları Mahmut Uslu, Mithat Yenigün, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat, Ozan Balaban ve Selim Kosif’ten vazgeçmeyeceği öğrenildi. Yıldırım’ın yönetiminde yeni olacak isimlerin ise Bilfen Şirketler Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztürk, ekonomist Murat Salar, Göksel Paslanmaz Çelik yönetim kurulu başkanı Selim Akgül’ün olacağı gelen haberler arasında. Murat Ülker ve Ferit Şahenk’in de Yıldırım’a dışarıdan destek vermesi bekleniyor.

ARSENAL İLE TEMASTA

Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibi Arsenal’le görüşüyor. Ferdi’nin temsilcisiyle pazarlık masasında olan Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun transferini bir an önce bitirmek için bastırıyor. Fenerbahçe’yle henüz masaya oturmayan İngiliz devinin 25 milyon avro bonservis talebini makul bulduğu belirtiliyor.

TADİC BÜYÜK OYNUYOR

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’nin en büyük kozu Dusan Tadic olacak. Büyük maçları seven Sırp yıldız, sarı lacivertli formayla çıktığı derbilerde 3 gol, 4 asistle oynadı. Trabzon’a karşı 2 gol, 2 asisti, Beşiktaş’a karşı 1 gol, 2 asisti olan Tadic, Galatasaray’a olan sessizliğini bozmak istiyor.