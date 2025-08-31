Liverpool, M.City, Aston Villa, Stuttgart... Rakipler ligde ne yaptı?
Temsilcilerimiz Avrupa’daki kritik mücadeleler öncesi rakiplerinin lig performanslarını izliyor. Liverpool ve Stuttgart kazandı, Aston Villa ve Manchester City şaşırttı. İşte son haftadaki performanslar ve kritik galibiyetler…
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakiplerinin kendi liglerindeki son durumları ne? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool kazanırken, Manchester City deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa kaybederken Stuttgard kazandı. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin liglerindeki son hafta performansları...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri;
Hoffenheim 1 - 3 EİNTRACHT FRANKFURT
LİVERPOOL 1 - 0 Arsenal
Sandefjord 1 - 2 BODO/GLİMT
Volendam 1 - 1 AJAX
UNİON SAİNT-GİLLOİSE 2 - 0 Anderlecht
MONACO 3 - 2 Strasbourg
Deportivo Alaves 1 - 1 ATLETİCO MADRİD
Brighton & Hove Albion 2 - 1 MANCHESTER CİTY
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri;
ASTON VİLLA 0 - 3 Crystal Palace
NK Varazdin 2 - 2 DİNAMO ZAGREB
Debrecen 0 - 2 FERENCVAROS
Slovan Liberec 1 - 1 VİKTORİA PLZEN
Le Havre 3 - 1 NİCE
CFR Cluj 2 - 1 FCSB
STUTTGART 1 - 0 Mönchengladbach
Kristiansund BK 2 - 2 BRANN