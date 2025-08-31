Liverpool, M.City, Aston Villa, Stuttgart... Rakipler ligde ne yaptı?

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Temsilcilerimiz Avrupa’daki kritik mücadeleler öncesi rakiplerinin lig performanslarını izliyor. Liverpool ve Stuttgart kazandı, Aston Villa ve Manchester City şaşırttı. İşte son haftadaki performanslar ve kritik galibiyetler…

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakiplerinin kendi liglerindeki son durumları ne? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool kazanırken, Manchester City deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa kaybederken Stuttgard kazandı. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin liglerindeki son hafta performansları...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri;

Hoffenheim 1 - 3 EİNTRACHT FRANKFURT

LİVERPOOL 1 - 0 Arsenal

Sandefjord 1 - 2 BODO/GLİMT

Volendam 1 - 1 AJAX

UNİON SAİNT-GİLLOİSE 2 - 0 Anderlecht

MONACO 3 - 2 Strasbourg

Deportivo Alaves 1 - 1 ATLETİCO MADRİD

Brighton & Hove Albion 2 - 1 MANCHESTER CİTY

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri;

ASTON VİLLA 0 - 3 Crystal Palace

NK Varazdin 2 - 2 DİNAMO ZAGREB

Debrecen 0 - 2 FERENCVAROS

Slovan Liberec 1 - 1 VİKTORİA PLZEN

Le Havre 3 - 1 NİCE

CFR Cluj 2 - 1 FCSB

STUTTGART 1 - 0 Mönchengladbach

Kristiansund BK 2 - 2 BRANN

