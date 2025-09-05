Liverpool'a imza atan Alexander Isak'tan taraftarları üzecek karar

Bu sezon Newcastle'dan Liverpool'a transfer olan Isak, Liverpool'a imza atmak için son maçlara çıkmamasıyla gündeme oturmuştu. Şimdi ise Dünya Kupası Elemeleri için İsveç kadrosunda bulunan Isak aldığı kararla tekrardan gündemde.

EN PAHALI TRANSFER OLMUŞTU

Isak, transferin son gününde Liverpool'a 125 milyon sterlin ile İngiltere Ligi tarihinde transfer rekoru kırmıştı. Transfer olduktan sonra İsveç milli takımına katıldı. Yıldız forvet oyuncusu, St James' Park'tan ayrılmak için bilinçli olarak Newcastle'daki son maçlarına çıkmamış ve bu süreçte Newcastle taraftarlarını kızdırmıştı, ancak sonunda istediğini elde etti ve Anfield'a transferini tamamladı.

PAYLAŞIM YAPMAYACAK

Footboll Skanalen'in haberine göre, yıldız golcü İsveç milli takımında bulunduğu süre boyunca sosyal medya hesaplarını kullanmayacağını sadece futboluna konsantre olmak istediğini söyledi. Kendisinin son paylaşımı Newcastle taraftarına bir teşekkür mesajıydı.

İsveç basın sözcüsü Petra Thoren bu karar hakkında “Alexander, Slovenya maçı öncesinde herhangi bir medya etkinliğine katılmayacak ve sosyal medyayı kullanmayacak. Bu konu hakkında kendisi ile görüştük. Ancak Pazartesi günü geç saatlerde takıma katılması ve Dünya Kupası elemelerine çok az zaman kalması nedeniyle, hazırlıklara odaklanmak, doğru bir başlangıç yapmak ve maçlara hazırlanmak istiyor.” ifadelerini kullandı.

Thoren, uluslararası maçlar sırasında durumun değişip değişmeyeceği sorusuna ise “Bu süre zarfında herhangi bir şekilde sosyal medya kullanıp kullanmayacağını garanti edemem. Isak'ın şu anda odaklandığı ve istediği şey, tüm enerjisini maç hazırlıklarına vermek.” cevabını verdi.