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Lucas Paqueta'ya bahis soruşturması! Kasıtlı kart gördüğü iddia edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lucas Paqueta&#039;ya bahis soruşturması! Kasıtlı kart gördüğü iddia edildi
Futbol Federasyonu, Lucas Paqueta, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

West Ham oyuncusu Lucas Paqueta'nın, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilmişti. İngiltere Futbol Federasyonu, Lucas Paqueta hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen Brezilyalı oyuncu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Paqueta'nın kendi kulübü West Ham'ın 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı yönünde de soruşturma başlatıldı. Bu maçlar; Leicester City, Aston Villa, Leeds United ve Bournemouth maçları oldu.

Lucas Paqueta'ya bahis soruşturması! Kasıtlı kart gördüğü iddia edildi - 1. Resim

PAQUETA REDDETTİ

Lucas Paqueta konu hakkında açıklamasında; "Suçlamaları tümüyle reddediyorum. Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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