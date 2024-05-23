Lucas Paqueta'ya bahis soruşturması! Kasıtlı kart gördüğü iddia edildi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
West Ham oyuncusu Lucas Paqueta'nın, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilmişti. İngiltere Futbol Federasyonu, Lucas Paqueta hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen Brezilyalı oyuncu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Paqueta'nın kendi kulübü West Ham'ın 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı yönünde de soruşturma başlatıldı. Bu maçlar; Leicester City, Aston Villa, Leeds United ve Bournemouth maçları oldu.
PAQUETA REDDETTİ
Lucas Paqueta konu hakkında açıklamasında; "Suçlamaları tümüyle reddediyorum. Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım." dedi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi