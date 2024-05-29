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Mauro Icardı'ye İtalya kancası! Serie A'nın yeni ekibi Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mauro Icardı&#039;ye İtalya kancası! Serie A&#039;nın yeni ekibi Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de gol kralı olan Mauro Icardi hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Serie A'nın yeni ekibinin Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray 24.şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı, Mauro Icardi attığı 25 golle şampiyonluğun mimarlarından oldu. İtalyan medyası, Icardi ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya attı.

SERİE A'NIN YENİ EKİBİ İSTİYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Como, Icardi ile ilgileniyor.

21 yıl aradan sonra İtalya Serie A'ya dönmenin coşkusunu yaşayan Como, dünyaca ünlü bir futbolcuyu kadrosuna katarak iddialı bir kadro kurmanın hedefinde. Mauro Icardi'nin transferini "Büyük bir rüya" olarak gören Como'nun yıldız golcü için nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu.

Mauro Icardı'ye İtalya kancası! Serie A'nın yeni ekibi Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor - 1. Resim

SENEYE BURADA OLACAĞIM

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulunan Icardi, "Ben Galatasaray için çok fazla parayı reddettim. Camia için, taraftar için, yönetim için, hocam için, Galatasaray için... Seneye de burada olacağım. 5. yıldız için mücadele edeceğiz. Galatasaray zaten çok büyük. Galatasaray'ı daha da büyük yapacağız." demişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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