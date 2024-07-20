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Mbappe'nin gidişi sonrası PSG'nin hücum planı belli oldu! Transfer bombaları ardı ardına patlayacak

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Mbappe&#039;nin gidişi sonrası PSG&#039;nin hücum planı belli oldu! Transfer bombaları ardı ardına patlayacak
Kylian Mbappe, Psg, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından maaş bütçesi rahatlayan PSG, Napoli'nin 2 süper yıldızı Kvaratskhelia ve Osimhen'i gündemine aldı. Fransız ekibin satışına izin vereceği 2 yıldız daha ortaya çıktı. İşte PSG'nin transfer gündemi...

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen Fransa ekibi PSG, gözünü yıldız isimlere çevirdi.

PSG'nin hedefinde İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin 2 yıldızı olduğu iddia edildi.

OSİMHEN VE KVARA GÜNDEMDE

Sky Sports'ta yer alan haberde Paris Saint Germain'in listesindeki isimlerin Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia olduğu belirtildi.

Mbappe'nin gidişi sonrası PSG'nin hücum planı belli oldu! Transfer bombaları ardı ardına patlayacak - 1. Resim

2 YILDIZ İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Mbappe'nin ayrılmasının ardından maaş bütçesinde büyük açık oluşan PSG'nin, uygun teklif gelmesi halinde Manuel Ugarte ve Xavi Simons'un satışına da izin vereceği öğrenildi.

PSG'nin Ugarte'nin satışı için minimum 70 milyon Euro isteyeceği ve kararı Teknik Direktör Luis Enrique ile beraber verecekleri aktarıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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